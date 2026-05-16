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Bernhard Raimann
© Getty

Unerwartet

Mega-Hype: NFL-Star Raimann wird zum Simpson-Charakter

Von
16.05.26, 13:32
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Österreichs NFL-Pionier Bernhard Raimann hat den Durchbruch in der besten Football-Liga der Welt geschafft und wurde nun sogar zum Simpson-Charakter. 

Der Österreicher Bernhard Raimann hat es tatsächlich geschafft. Von den Vienna Vikings hat es der Wiener über die Central Michigan University bis in die NFL zu den Indianapolis Colts geschafft, wo er im Vorjahr einen neuen Vierjahres-Vertrag im Wert von 100 Millionen Dollar unterschrieben hat.

Der Offensive Tackle ist der erste heimische Feldspieler, der sich in der NFL durchsetzen konnte. Bei den Colts zählt er zu den absoluten Leistungsträgern und als wichtige Stütze beim Schutz des Quarterbacks. Nach dem Verletzungs-Drama von Spielmacher Daniel Jones im Vorjahr, das den Play-off-Traum platzen ließ, will man heuer zurückschlagen.

Unter der Woche wurde nun auch der Spielplan für die kommende Saison veröffentlicht. Das Ziel ist klar: Der Einzug in den Super Bowl am 14. Februar im SoFi Stadium von Los Angeles soll her. Der Auftakt findet am 13. September gegen die Baltimore Ravens statt.

Hype um Spielplan-Bekanntgabe

Alle Jahre wieder duellieren sich die NFL-Teams darum, wer den eigenen Spielplan am spektakulärsten vorstellt. Ein Favorit der Fans sind immer wieder die Los Angeles Chargers, die auch heuer wieder mit einer Computerspiel-Animation für Begeisterung sorgten.

Doch auch die PR-Abteilung der Colts ließ nichts anbrennen. Man verpackte den Spielplan in eine eigene Simpsons-Folge, in der auch einige Stars vorkamen. Neben Jonathan Taylor, Daniel Jones, Sauce Gardner oder Vereins-Legende Peyton Manning wurde Raimann zum Simpson-Charakter.

Ganz besonders dabei allerdings: Raimann war der einzige Colts-Spieler, der auch zu Wort kam und beim legendären Simpsons-Intro hinterfragen durfte, wer "dieser schlanke Typ" sei. Der Blick ging dabei auf Homer Simpson, der im Vergleich zu den "dicken Jungs" aus der O-Line noch schlank wirkt. Es ist allerdings ein weiteres Indiz, wie wichtig Raimann in den Reihen der Colts ist.

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