Mega-Halle: DIESES NBA-Team plant Rekord-Arena

In den USA ist ein Mega-Projekt, das schon bald Rekorde brechen soll. Eine neue Arena soll in der NBA zum absoluten Publikumsmagneten werden.

In den USA werden Superlative großgeschrieben, jeder Rekord ist da, um gebrochen zu werden. Das ist gerade in den dort angesiedelten Sportligen zu spüren. Ganz gleich, ob in der NFL, NHL oder NBA: Es gibt keinen Rekord oder keine historische Statistik, die es nicht gibt.

Nun soll eine Mega-Arena das neue Fan-Prunkstück werden und alles überragen, was es bisher in der besten Basketball-Liga der Welt gegeben hat. Die bisher größte Halle ist die Heimstätte der Chicago Bulls, das United Center mit einem Fassungsvermögen von 20.917 Plätzen.

Größte Hallen der NBA

United Center (Chicago Bulls): 20.917 Plätze Wells Fargo Center (Philadelphia 76ers): 20.478 Plätze Capital One Arena (Washington Wizards): 20.356 Plätze

Little Caesars Arena (Detroit Pistons): 20.332 Plätze Madison Square Garden (New York Knicks): 19.812 Plätze

Der Spitzenreiter in der NHL steht derzeit nicht in den USA. Das Bell Centre in Montreal bietet Platz für 21.105 Fans, der Spitzenreiter in den USA ist hier ebenfalls das United Center aus Chicago, das sich die Blackhawks mit den Bulls teilen, aufgrund der größeren Eisfläche allerdings nur 19.717 Plätze bietet.

Vor wenigen Wochen teilte die NBA mit, dass mit Seattle und Las Vegas schon bald zwei weitere Teams der Liga beitreten werden. Das soll frühestens ab der Saison 2028/29 möglich sein. Während in Seattle die Wiederauferstehung der legendären Sonics gefeiert wird, ist Basketball in der Glücksspielmetropole von Nevada Neuland. Hier wurden immer nur die Vorbereitungsevents (Summer League) abgehalten, nun bekommt Vegas aber ein eigenes Team.

Vegas als neue Sport-Hauptstadt

In der NFL (Raiders) und der NHL (Golden Knights) hat sich die Stadt bereits etabliert, für den Einstieg in die NBA sollen Kosten von 6 Milliarden Euro anfallen. Dazu zählt auch der Bau der neuen Mega-Halle. Wie nun bekannt wurde, soll sie den Namen Diamond Arena erhalten und in unmittelbarer Nähe des Flughafens sein.

Das Fassungsvermögen ist mit 21.212 Sitzplätzen bemessen und würde damit der neue Leader der beiden US-Top-Ligen sein. Davon sind 760 Bereiche für VIPs vorgesehen. Die Halle soll auf einem etwa 9.000 Quadratmeter großen Einkaufszentrum stehen, unter dem auch eine Parkgarage für 18.000 Autos geplant ist.

„Dies ist nicht einfach nur ein weiteres Arena-Projekt – es ist eine globale Bühne für die NBA“, sagte Tom Letizia, Sprecher des Diamond Arena-Projekts. „Die Liga sucht nach einer langfristigen Heimat in Las Vegas, und dieser Standort bietet alles, was nötig ist, um die Zukunft zu gestalten.“