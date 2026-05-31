Holmes hat richtigen Riecher: Erfolgslauf mit Vikings geht weiter

Die Vienna Vikings haben auch das zweite Spiel der AFLE für sich entscheiden können. Maßgeblich daran beteiligt war Quarterback Ben Holmes, der zum wahren Touchdown-Monster wird.

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Zweites Spiel, zweiter Sieg: Die Vienna Vikings feiern einen Traumstart in die erste AFLE-Saison. Im Auswärtskracher gegen die Wroclaw Panthers setzt sich das Team von Head Coach Chris Calaycay souverän mit 42:23 durch.

"Wir wussten, dass uns hier in Wrocław eine große Herausforderung erwartet. Die Panthers sind ein starkes Team und haben uns viel abverlangt. Umso wichtiger ist dieser Sieg für uns. Die Mannschaft hat Charakter gezeigt und in den entscheidenden Momenten ihre Qualität bewiesen", so der US-Coach nach dem Spiel.

Mann des Spiels in einer ereignisreichen Partie war wieder einmal Quarterback Ben Holmes. Vor dem Spiel erhielt der Spielmacher noch Sonderlob vom neuen Wikinger-Receiver Darrell Stewart. "Ben ist genial. Er kann einfach alles mit dem Ball machen", so der US-Import gegenüber oe24.

Die Vienna Vikings setzen sich in Breslau durch. © HANNES_JIRGAL

Holmes zieht die Fäden

Dass der 31-jährige Holmes wirklich alles kann, bewies er auch gegen die Polen: 349 Passing Yards, vier geworfene Touchdowns und, wie auch schon in der Vorwoche, ebenfalls ein erlaufener Touchdown.

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Damit hält der Quarterback schon bei drei Rushing Touchdowns in dieser Saison und hat ein weiteres Mal bewiesen, dass man bei ihm mit allem rechnen muss. Denn nach zwei Spieltagen hat kein Spieler mehr Läufe in die Endzone auf seinem Konto.

Lob für das Team

"Für eine Offense war es ein gutes Spiel. Ich kann nur so gut sein, wie meine Offensive-Line", hob Holmes nach dem Spiel die Mannschaftsleistung hervor.

Auf Platz zwei folgt ebenfalls ein Wikinger. Backup Albert "Bertl" Wiesigstrauch hält bei zwei Touchdowns. Den ersten in der Vorwoche erzielte der Deutsche übrigens, nachdem ihm niemand Geringerer als NFL-Ikone Marshawn Lynch Tipps gegeben hat. "Das ist ein ganz besonderes Gefühl. Er hat mir gezeigt, worauf ich achten muss und es hat geklappt", so Wiesigstrauch.

Jetzt kommt der Mega-Showdown

Die Vikings haben ihre eigenen Erwartungen mit dem souveränen Saisonstart erfüllt. Doch nächste Woche kommt es zum absoluten Härtetest gegen Rhein Fire.

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Am 6. Juni kommt es in der Generali Arena zum ewigen Duell gegen den zweimaligen ELF-Champion. Die Vikings sind bereit und wollen ihren Anspruch auf den Gold Bowl auch vor den eigenen Fans wieder unter Beweis stellen.