Toter Pottwal lockt Weiße Haie an

Weil Weiße Haie und Bullenhaie dort einen angespülten Walkadaver fressen, sind südlich der australischen Stadt Sydney mehrere Strände gesperrt worden.

"Es wurden dort Weiße Haie und auch Bullenhaie gesichtet", teilte der Gebietsleiter der Behörde für Nationalparks und Wildtiere von New South Wales, Brendon Neilly, am Sonntag mit. Der acht Meter lange und 25 Tonnen schwere tote Pottwal war am Samstag auf Felsen im Meer vor dem Era Beach im Royal National Park entdeckt worden.

Daraufhin wurden umgehend die umliegenden Strände gesperrt. Neilly erklärte, es handle sich um "ganz natürliche Vorgänge", denn der Wal werde "durch die Haie wieder in den Nahrungskreislauf zurückgeführt". "Ich würde dort nicht schwimmen gehen, aber es ist ein ziemlich interessanter Vorgang", sagte er. Naturschutzbeamte arbeiteten zwar an Strategien, um den Kadaver zu beseitigen, dies werde jedoch voraussichtlich nicht vor Dienstag geschehen, fügte er hinzu.

Die Rettungsorganisation Surf Life Saving (NSW) gab eine Warnung heraus, in der es hieß, alle Strände im Royal National Park - darunter die Strände Era, Garie, Burning Palms und Wattamolla - seien aufgrund "erhöhter Haiaktivität" gesperrt.

In Australien hat es seit 1791 fast 1300 Vorfälle mit Haien gegeben, von denen mehr als 260 tödlich endeten. Das jüngste Todesopfer war ein zwölfjähriger Bub, der starb, nachdem er im Jänner im Hafen von Sydney von einem Hai angegriffen worden war.