Secret Service rettete erst JD Vance, Trump stolperte bei Flucht

Neue Videoaufnahmen aus Washington zeigen, wie die Evakuierung der US-Staatsspitze im Hilton Hotel abgelaufen aus.

Aus einer festlichen Veranstaltung mit dem US-Präsidenten wird binnen Sekunden ein Schauplatz von Furcht und Panik. Donald Trump, der erstmals als Präsident an dem traditionellen Dinner der Korrespondenten in Washington teilnimmt, soll gerade seine Rede halten, als plötzlich Schüsse fallen. Während Trump eilig in Sicherheit gebracht wird, spielen sich im Hilton Hotel chaotische Szenen ab.

Kurz nachdem die Schüsse in einem Kontrollbereich außerhalb des Festsaals gefallen sind, bricht die Live-Musik jäh ab. Nach einigen Sekunden der Stille ertönen dann Rufe wie "Runter!" und "Unten bleiben!" Gäste in Abendkleidern und Smoking werfen sich panisch auf den Boden und suchen Schutz unter den üppig gedeckten Tischen, darunter Journalisten, Regierungsmitarbeiter und einige Mitglieder des Trump-Kabinetts. Teller fallen klirrend zu Boden.

Inmitten des Chaos werden der Präsident und seine Frau Melania rasch von Sicherheitskräften abgeschirmt und aus dem Hotel in Sicherheit gebracht. Auch Vizepräsident JD Vance und alle anderen beteiligten Kabinettsmitglieder überstehen den Vorfall nach Trumps Angaben unversehrt.

Video zeigt Evakuierung

Mittlerweile kursieren Videoaufnahmen im Internet, wie die Evakuierung der Top-Regierungsmitglieder abgelaufen ist. Darauf ist zu sehen, dass die Beamten des Secret Service erst Vizepräsident JD Vance in Sicherheit brachten. Erst dann kümmerten sich das Sicherheitspersonal um Trump. Doch bei seinem Weg in Sicherheit lief es nicht so reibungslos, wie zuvor bei seinem Vize. Trump stolperte am Weg hinter die Bühne.

Am Tisch des Präsidenten hatte auch seine hochschwangere Pressesprecherin Karoline Leavitt gesessen, die sich am Freitag in den Mutterschutz verabschiedet hatte. Ebenfalls aus dem Ballsaal eskortiert wird Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. Der häufig kurz "RFK Jr." genannte 72-Jährige ist der Neffe des 1963 bei einem Attentat ermordeten Präsidenten John F. Kennedy und der Sohn des früheren Justizministers und Präsidentschaftsbewerbers Robert F. Kennedy, der 1968 erschossen wurde.

Trump: "Habe geglaubt, es sei ein Tablett heruntergefallen"

Trump sagt später, er habe zunächst "geglaubt, es sei ein Tablett heruntergefallen". Dann sei ihm klar geworden, dass der laute Knall von Pistolenschüssen herrührte. "Es war entweder ein Tablett oder eine Kugel. Ich hoffte, es wäre ein Tablett, aber es war keins."

Sie sei im Saal gewesen, als das Chaos ausbrach, sagt Alexandra Ingersoll vom Sender One America News. Sie habe gesehen, wie der Sicherheitsdienst Secret Service sofort einschritt, um den Präsidenten zu schützen. "Ich habe mich einfach unter den Tisch geduckt", berichtet Ingersoll der Nachrichtenagentur AFP. "Ich wusste nicht, ob der Schütze unschädlich gemacht worden war oder was gerade vor sich ging."

Das jährliche White House Correspondents' Dinner wird seit hundert Jahren in Washington zelebriert. Dabei kommen Journalisten und Vertreter des Weißen Hauses zusammen, auch die Teilnahme des Präsidenten hat lange Tradition. Bekannt sind die Abendessen für teils derbe Witze auf Kosten der Gäste - und selbstironische Ansprachen der Präsidenten. Trump war dem Korrespondenten-Dinner in seiner ersten Amtszeit allerdings ferngeblieben.

Gesamter Saal wurde geräumt

Nach dem Vorfall muss der gesamte Saal geräumt werden. Mehrere hundert Gäste drängen sich durch die Lobby hinaus in die kühle Abendluft. Vielen sitzt der Schock in den Gliedern - einige umarmen sich, andere telefonieren mit Angehörigen und schicken Nachrichten an ihre Redaktionen.

Schon einmal war das Hilton Hotel Schauplatz eines Angriffs auf einen US-Präsidenten: Der damalige Präsident Ronald Reagan erlitt hier bei einem Mordanschlag 1981 eine Schusswunde.

Den Behörden zufolge ist ein "einzelner Schütze" gegen 20.36 Uhr Ortszeit (0.36 Uhr MESZ) durch eine Sicherheitskontrolle in der Hotellobby direkt vor dem Ballsaal gestürmt, in dem das Abendessen stattfindet. Trumps Autokolonne rast kurz nach 20.40 Uhr aus dem Hilton in Richtung Weißes Haus. Die für das Weiße Haus zuständigen Korrespondenten eilen daraufhin dorthin, um an einer eilig anberaumten Pressekonferenz des Präsidenten teilzunehmen.

Beamter überlebte dank kugelsicherer Weste

Trump, der im Juli 2024 während des Wahlkampfs für seine zweite Amtszeit knapp einem Attentat entgangen war, trägt bei der Pressekonferenz noch immer seinen Smoking. Bei dem Angriff sei ein Sicherheitsbeamter getroffen worden, sagt der Präsident, der von First Lady Melania, Vizepräsident Vance und FBI-Chef Kash Patel umringt ist. Der Beamte habe aber dank seiner kugelsicheren Weste überlebt.

Zu diesem Zeitpunkt sind die Hintergründe des Vorfalls noch unklar. Den im Hotel festgenommenen Täter beschreibt Trump als "Möchtegern-Mörder". Der Präsident lobt auch die Sicherheitskräfte für ihren "fantastischen Job" und ihr "schnelles und mutiges" Eingreifen. Und er verspricht: Das abgebrochene Dinner werde nachgeholt.