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ERSTES FOTO zeigt Schützen bei der Festnahme
© social truth/realDonaldTrump

Festnahme

ERSTES FOTO zeigt Schützen bei der Festnahme

Von
26.04.26, 04:22
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Schüsse beim White House Correspondents’ Dinner sorgt für einen Schock-Moment. Der Secret Service hat Ermittlungen aufgenommen und einen Verdächtigen festgenommen. 

schütze trump
© x

Der U.S. Secret Service untersucht gemeinsam mit dem Metropolitan Police Department die Schüsse beim White House Correspondents’ Dinner. 

Der Vorfall ereignete sich nahe dem Hauptbereich der Magnetometer-Kontrolle.

Ermittlungen laufen weiter

Laut offizieller Mitteilung wird die Situation derzeit aktiv von den Behörden bewertet. Details zum Ablauf sind bislang nicht bekannt. Der Präsident und die First Lady sind laut Angaben gemeinsam mit allen Schutzpersonen in Sicherheit.

Eine Person in Gewahrsam

Video zeigt mutmaßlich die Festnahme des Schützen: 

Der mutmaßliche Schütze wurde identifiziert. Es soll sich um den 31-jährigen Cole Tomas Allen aus Torrance, Kalifornien handeln. Das gaben Vertreter der Strafverfolgungsbehörden gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press an. 

Trump über den Schützen

Trump nannte den Verdächtigen bei der Pressekonferenz im weißen Haus eine „kranke Person“. Weiter sagte er: „Ich glaube, Sie werden alles über ihn herausfinden. Es gibt jetzt keinen Grund, darüber zu sprechen, aber morgen um diese Zeit – lange davor – werden Sie eine Menge über ihn wissen. Man scheint davon auszugehen, dass er ein Einzeltäter war, und das denke ich auch“, 

Eine Person wurde festgenommen. Trump postete ein Foto des mutmaßlichen Schützen:  

Eine offizielle Bestätigung der Behörden gibt es noch nicht.

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