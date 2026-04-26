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© getty

Presse-Dinner

HIER fielen die Schüsse

Von
26.04.26, 04:01
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Während eines Trump-Dinners fielen Schüsse. Der Präsident und die anwesenden Minister wurden in Sicherheit gebracht. 

Das Korrespondentendinner gilt als Höhepunkt des Gesellschaftslebens in der US-Hauptstadt.

Zahlreiche Prominente 

Es findet seit dem Jahr 1921 jährlich statt, wobei in der Regel der US-Präsident und zahlreiche Prominente an dem Dinner teilnehmen. Unter Trumps Vorgängern war es Tradition, dass der jeweilige US-Präsident eine humorige Rede hält.

Einstieg in die Politik  

Trumps Vorgänger Barack Obama nutzte seine Rede im Jahr 2011, um Trump durch den Kakao zu ziehen. Nach Einschätzung von Beobachtern trug diese öffentliche Demütigung dazu bei, dass der Immobilienmagnat sich zum Einstieg in die Politik entschloss.

Erste Teilnahme 

Trump nahm heuer erstmals als US-Präsident an dem Dinner teil. In seiner ersten Amtszeit (2017-21) und auch im Vorjahr hatte er die Einladung der Vereinigung der Presseleute im Weißen Haus ausgeschlagen.

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