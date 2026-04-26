"Politische Gewalt": Reaktionen zu Schüssen bei Trump-Gala

Nach dem Schusswaffenangriff während des traditionellen Korrespondenten-Dinners in Washington mit US-Präsident Donald Trump haben sich Spitzenpolitiker auf der ganzen Welt schockiert zu Wort gemeldet.

EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas "politische Gewalt" angeprangert. Diese habe "keinen Platz in einer Demokratie", erklärte Kallas am Sonntag im Onlinedienst X. Eine Veranstaltung zu Ehren einer freien Presse sollte sich nicht "in eine Szene der Angst verwandeln", fügte Kallas hinzu. Sie zeigte sich "erleichtert", dass die Teilnehmer der Veranstaltung, einschließlich Trump, in Sicherheit gebracht wurden. Die Schüsse waren am Samstagabend (Ortszeit) gefallen, kurz bevor Trump bei der Veranstaltung das Wort ergreifen sollte. Der Angriff ereignete sich in einem Kontrollbereich außerhalb des Festsaals.

Auch US-Politiker aus beiden Lagern meldeten sich zu Wort. Speaker Mike Johnson, der mit seiner Frau Kelly selbst vor Ort war, sagte: "Wir beten heute Nacht für unser Land." Demokrat Hakeem Jeffries prangerte an: "Die Gewalt und das Chaos in Amerika müssen enden."

Starmer ist "schockiert"

Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum war erlichtert: Gut, dass Präsident Turmp und seine Frau in Sicherheit sind." Der britische Premierminister Keir Starmer erklärte, er sei „schockiert über die Szenen beim Korrespondenten-Dinner im Weißen Haus in Washington vergangene Nacht“. „Jeder Angriff auf demokratische Institutionen oder auf die Pressefreiheit muss aufs Schärfste verurteilt werden“, sagte er. Starmer fügte hinzu, es sei eine „große Erleichterung“, dass Trump, die First Lady Melania Trump und die anderen Teilnehmer der Veranstaltung unverletzt geblieben sind.

Der US-Präsident und seine Frau Melania wurden rasch von Sicherheitskräften abgeschirmt und in Sicherheit gebracht. Auch Vize-Präsident JD Vance und alle anderen beteiligten Kabinettsmitglieder überstanden den Vorfall nach Trumps Angaben unversehrt. Durch die Schüsse wurde laut Trump ein Sicherheitsbeamter getroffen, der den Angriff aber überlebt habe.