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Erste Zahlen

DIESE Kroatien-Region hängt alle anderen ab

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Kroatien bleibt auch 2026 eines der beliebtesten Urlaubsländer Europas. Neue Tourismuszahlen zeigen nun klar, welche Region die meisten Gäste anzieht.
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In den ersten fünf Monaten des Jahres wurden in Kroatien mehr als 14 Millionen Nächtigungen gezählt. Besonders gefragt ist dabei die Halbinsel Istrien. Mit rund 4,1 Millionen Übernachtungen liegt die Region deutlich vor Split-Dalmatien und der Kvarner Bucht.

Auch bei den Städten gibt es klare Favoriten. Besonders viele Gäste zog es nach Dubrovnik, Zagreb und Rovinj in Istrien.

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Die meisten Urlauber kommen zwar aus Deutschland, doch auch Österreich zählt zu den wichtigsten Herkunftsländern. Mehr als 1,1 Millionen Übernachtungen gingen in den ersten Monaten des Jahres auf das Konto österreichischer Gäste.

Insgesamt verzeichnet Kroatien gegenüber dem Vorjahr ein Plus von fünf Prozent bei den Ankünften und sieben Prozent bei den Übernachtungen.

Tourismus boomt weiter

Trotz zuletzt gestiegener Preise bleibt die Nachfrage hoch. Die kroatische Regierung sieht sich durch die aktuellen Zahlen bestätigt. Gleichzeitig wird aber davor gewarnt, die Preise in der Hauptsaison weiter anzuheben, um die Wettbewerbsfähigkeit des Landes nicht zu gefährden.

Die aktuellen Zahlen zeigen deutlich: Istrien bleibt auch 2026 das Maß aller Dinge an der kroatischen Adria. Keine andere Region lockt derzeit so viele Urlauber an.

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