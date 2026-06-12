Ein Toter
Hubschrauberabsturz am Lago Maggiore
Beim Absturz eines Hubschraubers am Lago Maggiore ist am Freitag eine Person ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen wurden verletzt, teilten die Rettungskräfte mit. Der Unfall ereignete sich am späten Vormittag in Solcio di Lesa in der Provinz Novara. Nach ersten Informationen war der private Hubschrauber kurz zuvor von einer Villa in der Gegend gestartet. Die Unglücksursache ist noch ungeklärt.
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Zwei der Verletzten wurden mit Rettungshubschraubern in ein Krankenhaus nach Novara geflogen. Eine dritte Person wurde in das Krankenhaus von Borgomanero transportiert.
Über die Identität der Opfer und die Schwere der Verletzungen lagen zunächst keine weiteren Angaben vor. Neben Rettungskräften und Sicherheitsbehörden begab sich auch der Bürgermeister von Lesa, Luca Bona, zum Unglücksort.
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