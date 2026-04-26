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Trump Schüse Washington
© APA

"Geht ihm gut"

Secret-Service-Beamter bei Dinner angeschossen

Von
26.04.26, 07:00
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Bei dem Schuss-Attentat während dem Korrespondenten-Dinner in Washington ist laut Angaben von US-Präsident Donald Trump ein Mitarbeiter des Secret Service angeschossen worden. 

Am Samstagabend fielen während eines Dinners in Washington, bei dem auch US-Präsident Donald Trump anwesend war, Schüsse. Trump meinte, dass er selbst das Ziel gewesen sei, wurde aber umgehend in Sicherheit gebracht.

Auch First Lady Melania war unter den Gästen und konnte umgehend evakuiert werden. Berichten zufolge sei der Schütze, bei dem es sich um einen 31-jährigen Lehrer und Spielentwickler aus Kalifornien handeln soll, nicht in die Nähe des Präsidenten gekommen. Die Sicherheitskräfte haben "hervorragende Arbeit" geleistet, erklärte Trump in einem Posting über seine Kurznachrichtenplattform Truth Social.

Allerdings sei ein Mitarbeiter des Secret Service bei dem Attentat verletzt worden. Er sei aus kurzer Distanz von einer sehr schlagkräftigen Waffe getroffen worden. "Ich habe gerade mit dem Beamten gesprochen und es geht ihm gut", zeigte sich Trump im Rahmen einer Pressekonferenz erleichtert.

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