So ging der Schütze von Washington vor

So fing der Schütze, der das Trump-Dinner stürmte, vor.

Der Mann mit einer kugelsicheren Weste Mann habe am Veranstaltungsort einen Sicherheitskontrollpunkt gestürmt und dabei einen Beamten verletzt, berichtete Trump.

In der Garderobe

Der Präsident trat in Abendgarderobe im Presseraum des Weißen Hauses auf.

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2.600 Gästen

Mit 2.600 Gästen hatte er an der prestigereichen Veranstaltung der Presseleute des Weißen Hauses in einem Washingtoner Hotel teilgenommen, als die Schüsse fielen und er gemeinsam mit weiteren hochrangigen Regierungsvertretern in Sicherheit gebracht wurde.