"Alles läuft": SCS Run presented by adidas geht in die 7. Runde

Lauf-Fans aufgepasst! Am 14. Mai verwandelt sich die Westfield Shopping City Süd zum bereits siebten Mal in eine riesige Laufarena – und heuer wird alles noch größer, noch spektakulärer!

Mega-News für alle Sport-Begeisterten: Die Weltmarke adidas steigt als Presenting Partner ein! Was das bedeutet? Startnummern gibt's erstmals direkt im adidas Store, alle erwachsenen Teilnehmer bekommen ein exklusives adidas Laufshirt – und obendrauf noch einen saftigen 20-Prozent-Gutschein. So startet man in den großen Lauf-Tag!

Hammer-Neuerung: Erstmals durch den IKEA!

Der Indoor-Abschnitt wird um 150 Meter verlängert – und führt 2026 erstmals direkt durch den IKEA! Noch mehr Stimmung, noch mehr Erlebnis, noch mehr Gänsehaut-Momente auf der Strecke.

Star-Läuferin Julia Mayer ist wieder mit dabei

Österreichs Staatsmeisterin und Olympia-Teilnehmerin Julia Mayer gibt wieder die Ehre – beim exklusiven Meet & Greet kann man die Ausnahme-Athletin hautnah erleben. Partner Alfa Romeo macht's möglich!

Für jeden was dabei – sieben Bewerbe!

Ob Profi oder Einsteiger, ob Kleinkind oder Opa: Sieben verschiedene Bewerbe von 150 Metern bis 15 Kilometern machen den SCS Run zum absoluten Familien-Event. Und wer's gesellig mag, läuft einfach im Team! Mehr Infos und Anmeldung gibt es unter www.scs-run.at. Ganz Niederösterreich läuft in Vösendorf am 14. Mai 2026 mit!