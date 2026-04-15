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Mario Adorf
© Getty Images

Senta Berger

Schauspiellegende über Mario Adorf: "Nachdenklich und oft melancholisch"

15.04.26, 09:20
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Schauspielerin Senta Berger hat mit emotionalen Worten an ihren kürzlich gestorbenen Kollegen und Freund Mario Adorf erinnert.  

"Auf eine vielleicht kindische Art hielt ich Mario für unsterblich", schreibt die 84-Jährige in der Zeitschrift "Bunte". "Die Erinnerungen überfluten mich." Mario Adorf war vergangene Woche im Alter von 95 Jahren in Paris gestorben.

Schauspieler-Legende Senta Berger (hier bei Bambi Awards 2023 In München) lebt einst an der Adresse, wo jetzt ein Toter gefunden wurde.

Schauspieler-Legende Senta Berger (hier bei Bambi Awards 2023 In München) lebt einst an der Adresse, wo jetzt ein Toter gefunden wurde.

© Getty

"Wir lachten viel" 

"Ich kannte Mario Adorf länger als meinen Mann. Und das will was heißen", schreibt Senta Berger weiter. Kennengelernt hatte sie Mario Adorf demnach 1962 auf einer der vielen Gartenpartys während der Berlinale. Gemeinsam hätten sie die Nacht durchgefeiert. "Wir waren tanzen. Wir tranken Bommi mit Pflaume und viel Kaffee. Wir lachten viel."

adorf
Mario Adorf mit seiner Frau Monique.
© EPA/APA

"Nachdenklich und oft melancholisch"

Mario Adorf sei kein extrovertierter Mensch gewesen, schreibt Senta Berger. "Der Grundton seines Wesens war ernst, nachdenklich und oft melancholisch. Dass er als großer Unterhalter auftrat, schien mir oft wie eine Rolle, die er spielte." Privat sei er ein großer Zuhörer gewesen, der abgewogen habe, bevor er seine Meinung gesagt habe.

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