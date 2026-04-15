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Georg Gürtler, Birgit Sarata und Barbara Novak
© Tischler

Hochkarätige Runde

Grande Dame Birgit Sarata lud zum Empfang für Wiens Vizebürgermeisterin

15.04.26, 10:49
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Wenn die Grande Dame der Wiener Kulturszene, Birgit Sarata, in ihre Innenstadtwohnung lädt, lassen sich die Stars nicht zweimal bitten. Diesmal stand ein ganz besonderer Gast im Mittelpunkt: Die neue Wiener Vizebürgermeisterin Barbara Novak wurde in der City gebührend gefeiert.

In der eleganten Innenstadtwohnung von Birgit Sarata versammelte sich die Wiener Gesellschaft, um die neue Vizebürgermeisterin Barbara Novak hochleben zu lassen. Die Einladung lockte zahlreiche Freund:innen, Wegbegleiter:innen sowie namhafte Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik an, um gemeinsam auf das neue Amt anzustoßen.

Peter Schaider und Clemens Unterreiner

Peter Schaider und Clemens Unterreiner

© Tischler

Lebendiges Netzwerk in Wien

Kurt Mann mit Freundin Renata

Kurt Mann mit Freundin Renata

© Tischler

In dem stilvollen Ambiente schaffte Sarata ein besonderes Erlebnis, das den direkten Austausch förderte. Das face-to-face Miteinander stand im Vordergrund, während die Gastgeberin ihr feines Gespür für gelungene Begegnungen unter Beweis stellte. Zwischen Kunstwerken und Musik entstanden neue Ideen und angeregte Gespräche unter den geladenen Gästen. Darunter fanden sich unter anderem Unternehmer Peter Schaider, Dompfarrer Toni Faber, Kultur-Manager Daniel Serafin, Bariton Clemens Unterreiner, Bäcker Kurt Mann und zahlreiche weitere VIPs.

Daniel Serafin mit Norbert Kettner

Daniel Serafin mit Norbert Kettner

© Tischler

Vielfalt der Kulturszene

Peter Grossmann und Toni Faber

Peter Grossmann und Toni Faber

© Tischler

Bei prickelnden Getränken und in lockerer Atmosphäre spiegelte der Abend die Lebendigkeit der Wiener Kulturszene wider. Die Mischung aus verschiedenen Branchen sorgte für ein dynamisches Netzwerk-Erlebnis im Herzen der Stadt. Der Abend klang als Zeichen der Wertschätzung für die neue Vizebürgermeisterin in einem exklusiven privaten Rahmen aus.

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