Die Filmwelt verliert einen ihrer ganz Großen. Mario Adorf ist im Alter von 95 Jahren verstorben. Der legendäre Schauspieler hinterlässt ein gewaltiges Erbe und eine tiefe Lücke in der Branche.

Am Mittwochvormittag ist Mario Adorf in seiner Wohnung in Paris nach kurzer Krankheit friedlich eingeschlafen.

Das Management des Schauspielers sowie die Filmagentur Reinholz bestätigten gegenüber BILD, dass die Legende am Mittwoch verstorben ist. Adorf, der über drei Kinogenerationen hinweg das Publikum begeisterte, wurde 95 Jahre alt. Seinem langjährigen Manager Michael Stark gab er vor kurzem noch eine letzte Botschaft an seine Fans mit: Er bedankte sich ausdrücklich für die jahrzehntelange Treue seines Publikums.

© Getty Images

Ein Leben für die Kunst

In über 200 Film- und Fernsehrollen bewies Adorf seine enorme Wandlungsfähigkeit. Er empfand es zeitlebens als Privileg, so viele unterschiedliche Charaktere verkörpern zu dürfen. Besonders seine Darstellung von Schurken, Mafiosi und Patriarchen blieb unvergessen. Er schaffte es, diese Figuren so menschlich zu zeichnen, dass sich die Zuschauer oft auf die Seite des „Bösen“ schlugen. Trotz seiner weltweiten Erfolge galt der Charakterdarsteller stets als bodenständig und nahbar.

Mario Adorf mit seiner Frau Monique. © EPA/APA

Mario Adorf und seine Frau Monique. © REUTERS/Hannibal Hanschke

Dankbarkeit bis zum Schluss

Für die Möglichkeiten, die ihm seine Karriere bot, war Adorf immer zutiefst dankbar. Er brachte die Welt zum Lachen, Weinen und Nachdenken. Der einzigartige Künstler hinterlässt neben einem beeindruckenden filmischen Lebenswerk auch seine französische Ehefrau Monique sowie seine Tochter Stella und Enkel Julius.

Mario Adorf (links) mit Ben Becker. © APA

Die Nachricht von seinem Tod sorgt nicht nur in seiner Wahlheimat Paris, sondern auch in Deutschland und bei seinen zahlreichen Fans in Österreich für große Anteilnahme.