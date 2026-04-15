Naomi Campbell im Anflug auf Wiener Kult-Club

Die Nightife-Weltpremiere ist zum Greifen nah: Supermodel Naomi Campbell kommt in die Stadt. Im Wiener O-Klub tauscht die britische Ikone den Laufsteg gegen das DJ-Pult und verspricht eine Nacht voller Energie und Mode-Feeling im Herzen der City.

Am Donnerstag, den 16. April, verwandelt sich das "O – der Klub" in den ultimativen Hotspot, wenn Mode, Musik und Nightlife aufeinandertreffen. Das Line-up für diesen besonderen Abend verspricht eine Qualität, die weit über die Grenzen Wiens hinaus für Gesprächsstoff sorgt und die internationale Szene in die Bundeshauptstadt lockt.

Supermodel an den Decks

Im Mittelpunkt des Geschehens steht Naomi Campbell, die zum ersten Mal in Wien als DJane in Erscheinung tritt. Die Britin, die seit Jahrzehnten zu den einflussreichsten Supermodels der Welt zählt, ist kein Neuling im Musikbusiness: Sie tanzte bereits in legendären Videos von Michael Jackson sowie Miley Cyrus und prägte den Stil einer ganzen Generation. Nun bringt sie ihre unverwechselbare Bühnenpräsenz direkt auf die Tanzfläche.

Geballte Ladung Frauenpower

© o-Klub

Der Abend steht ganz im Zeichen starker Beats und elektrisierender Atmosphäre. Naomi Campbell ist jedoch nicht alleine für den Sound verantwortlich. Gemeinsam mit internationalen und lokalen Größen wie Sam Divine, Wolfram, Philipp Straub und Sunday DJ wird ein intensives Zusammenspiel aus treibenden Rhythmen geboten, das den Club in einen Hexenkessel verwandeln soll.

Legendäre Nacht im O

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Für die Wiener Clubkultur markiert dieser Donnerstag einen Meilenstein, da eine so hochkarätige Besetzung selten in diesem intimen Rahmen zu erleben ist. Die Kombination aus High-Fashion-Glamour und erstklassigem Club-Sound macht die Veranstaltung zu einem Pflichttermin für alle, die das Besondere suchen.