Kult-Band Die Prinzen hören auf

Nach 35 Jahren auf der Bühne haben Die Prinzen ihr Karriereende bekannt gegeben. Die Band verabschiedet sich mit einer großen Tournee, bevor der Vorhang endgültig fällt.

Die Entscheidung fiel ganz bewusst und aus freien Stücken. "Lieber jetzt an dieser Stelle eine Traurigkeit spüren, als irgendwann eine Peinlichkeit erleben", sagte Bandmitglied Wolfgang Lenk über die Entscheidung der Band gegenüber der "Bild"-Zeitung. Seit 1991 prägte die Gruppe die deutsche Popkultur.

Frontmann Sebastian Krumbiegel und seine Kollegen blicken auf eine beispiellose Karriere zurück. Mit Hits wie „Millionär“ oder „Alles nur geklaut“ wurden sie zu Superstars. Dass sie nun aufhören, begründet Krumbiegel mit dem klassischen Motto: "Wenn es am schönsten ist, hör auf." Lenk ergänzt: "Nichts wäre schlimmer für uns, als wenn die Menschen irgendwann fragen würden, wann wir endlich abtreten als Band. Deswegen haben wir den Schlusspunkt freiwillig gesetzt."

Tournee als letztes Highlight

Unter dem bezeichnenden Titel "Tschüssi, macht's gut!" planen Die Prinzen für das Jahr 2027 eine Abschiedstournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Insgesamt 20 Konzerte stehen auf dem Programm. Der Startschuss fällt am 22. Oktober 2027 in Hof (Saale) in Bayern. Die Reise führt die sieben Sänger unter anderem über Berlin, Dresden und Hamburg bis zum großen Finale am 16. Dezember 2027 in Zürich.

Abschied in der Urbesetzung

Ein besonderes Anliegen ist der Band die personelle Konstellation. Henri Schmidt betonte, dass der Abschied in der Originalbesetzung stattfinden werde. Die Musiker sind stolz darauf, nach all den Jahren noch in der Urbesetzung zusammenzustehen – und genau so wollen sie auch von der Bühne abtreten. Krumbiegel: "Wir werden zwar nach der Abschiedstournee nicht mehr live auftreten. Aber unsere Lieder bleiben ja."