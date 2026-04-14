Mutter mit Kinderwagen mit Drogen versorgt - Zwei Dealer gefasst

Ermittler des Landeskriminalamtes Wien haben am Montagnachmittag einen Österreicher (51) sowie einen Serben (57) wegen des Verdachts mehrerer Suchmitteldelikte festgenommen.

Einen ungewöhnlichen Drogendeal mussten Kriminalbeamte aus Floridsdorf am Montagnachmittag gegen 14 Uhr mitansehen. Dort wurden sie auf eine 38-jährige Frau aufmerksam, die mit ihrem Kleinkind im Kinderwagen unterwegs war und bei einem der Tatverdächtigen (51) mehrere Stück Substitol kaufte.

Bei Hausdurchsuchungen wurde auch eine Gaspistole sichergestellt. © LPD Wien

Aufgrund dessen wurde eine Hausdurchsuchung bei dem Dealer durchgeführt. Dort wurden rund zwei Kilo Cannabis, Drogenersatzstoffe sowie eine Gaspistole sichergestellt. Auch die Nachbarswohnung wurde durchsucht. Dort konnten 77 Cannabispflanzen, 320 Gramm Cannabis, Kokain, Exstasy sowie eine Gaspistole sichergestellt werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurden die Tatverdächtigen auf freiem Fuß angezeigt. Bezüglich der drogensüchtigen Frau mit ihrem Kleinkind wurde die Wiener Kinder- und Jugendhilfe eingeschaltet.