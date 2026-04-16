Bruno Mars zündet den coolen Record Store Day

Der Record Store Day unter der Patronanz von Bruno Mars bietet am Samstag wieder zahlreiche Schallplatten-Raritäten. Sammler freuen sich auf knapp 500 Vinyl-Highlights. Auch von Taylor Swift, Bruce Springsteen und Falco.

Der neue Hit „Taylor Swift“ von Taylor Swift in der „Cry My Eyes Violet Glitter“-Version, der Oscar-gekrönte KPop Demon Hunters Soundtrack in der HUNTR/X Edition, das sagenumwobene Konzert „Live at LA Sports Arena, 1975“ von Pink Floyd, die rare Miles Davis Werkschau „From Bebop to Blues“ und natürlich das fünffach Album „Live From Asbury Park 2024“ von Bruce Springsteen, der ja aktuell mit einer US-Tour gegen US-Präsident Trump tobt. Dazu Austropop-Raritäten von Falco („Rock Me Amadeus“ im Goldenen Vinyl, sowie eine 12“ einer Live-Version von „Emotional“) oder DÖF, die „Codo“ als Picture-Disc-Single mit einer Zeichnung von Manfred Deix liefern.

Der 2007 in den USA ins Leben gerufene Record Store Day (RSD), der internationale Tag unabhängiger Plattenläden, lässt am Samstag (18. April) wieder das Herz aller Plattensammler höher schlagen. In knapp 30 heimischen Indie-Läden wie dem coolen „Record’s Door“ in Schwechat werden rund 500 extra dafür aufgelegte Schallplatten verkauft. Auch von David Bowie („Excerpts From Outside“), Peter Gabriel („Sledgehammer - 40th Anniversary Zoetrop Picture-Disc), Charli XCX („party 4 u“) oder Elton John („The Remixes“).

Record Store Day © Hersteller

Record Store Day © Hersteller

Vom offiziellen Record Store Day Botschafter Bruno Mars ja sowieso „Ich liebe es, Vinyl zu sammeln, denn es gibt nichts Schöneres, als auf dem Sofa zu sitzen, eine Platte aufzulegen und einfach Musik zu hören. Es fühlt sich an wie eine verlorene Kunst. Sich hinzusetzen, eine Platte aufzulegen und sie zu genießen, ist eine sehr romantische Vorstellung,“ erklärt er seine exklusive „Collaborations Compilation“ rund um seine Duette mit Lady Gaga („Die With a Smile“), Rose („APT.“) oder Mark Ronson („Uptown Funk“).

Im Wiener „Recordbag“ gibt’s am Record Store Day auch einen In-Store-Auftritt von Oliver Weiter (Naked Lunch) und bei „Schallter Audio & Records“ steht nach dem RSD Breakfast für Frühaufseher auch eine Live-Performance von Al Cook zum RSD-Album „Working Man Blues“ am Programm. Das Stöbern nach Vinyl-Raritäten ja sowieso.