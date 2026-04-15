Vienna City Marathon 2026: Hier wird entlang der Strecke gefeiert

Der Vienna City Marathon wird zur Partyzone: Entlang der Strecke sorgen DJs, Live-Musik und Food-Spots für Stimmung. Wo Sie am besten anfeuern, feiern und snacken können.
Am 19. April ist es wieder so weit: Der Vienna City Marathon verwandelt Wien in eine riesige Laufstrecke. Während sich die Läufer:innen durch die Stadt kämpfen, haben Sie als Zuschauer:in die deutlich entspanntere Aufgabe: anfeuern, feiern und genießen.
Und genau dafür gibt es entlang der Strecke jede Menge Entertainment Points.
Party im Prater: Hier geht es richtig ab
Wenn Sie Lust auf Stimmung haben, ist der Prater Ihre erste Anlaufstelle.
- Prater Dome Hotspot: Hier wird nicht nur angefeuert, sondern auch getanzt. Musik, Beats und Festival-Feeling inklusive.
- FM4 Station: Nur ein paar Minuten weiter sorgt der Radiosender für den passenden Soundtrack - Indie, Elektro und gute Vibes garantiert.
Wenn Sie Marathon mit Clubbing verbinden wollen, sind Sie hier genau richtig.
Klassik trifft Laufstrecke
Ein echtes Wiener Highlight dürfen Sie sich nicht entgehen lassen: Die Wiener Symphoniker spielen beim Lusthaus. Live-Klassik mitten auf der Marathonstrecke. Ein bisschen Kultur, während andere gerade Kilometer 30 durchstehen.
ESC-Vibes und Club-Feeling
- Schüttelstraße: Hier wird’s schon mal eurovisionstauglich - die ESC-Meile sorgt für ordentlich Stimmung und ist quasi das Warm-up für den nächsten Songcontest.
- U4 Spot: Club-Vibes direkt an der Strecke. Wenn Sie dachten, Marathon sei nur Sport - think again.
Cheering Zones für Foodies
Nicht nur die Läufer:innen brauchen Energie auch Sie dürfen sich stärken. Und zwar richtig gut:
- Vapiano Cheering Zone (Stadtpark): Carboloading geht auch ohne 42 Kilometer.
- Tchibo Cheering Zone: Ja, für das ganze Cheering braucht man genug Koffein. Zudem stellt Tchibo die Tribüne im Ziel.
- Powerade: Die Sportgetränk-Marke ist ebenso mehrmals vertreten in der Medal Zone im Ziel und bei Kilometer 23,5.
- Außerdem warten Stationen von Nöm, BE-KIND, ESN und Lieferando auf Sie.
Der Vienna City Marathon ist längst mehr als nur ein Sportevent, er ist ein echtes Stadterlebnis.
Ob Party, Klassik oder Food: Entlang der Strecke ist für jede Stimmung etwas dabei.Und vielleicht feuern Sie am Ende nicht nur an, sondern tanzen gleich selbst ein bisschen mit.