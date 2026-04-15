Vienna City Marathon 2026: Hier wird entlang der Strecke gefeiert

Der Vienna City Marathon wird zur Partyzone: Entlang der Strecke sorgen DJs, Live-Musik und Food-Spots für Stimmung. Wo Sie am besten anfeuern, feiern und snacken können.

Am 19. April ist es wieder so weit: Der Vienna City Marathon verwandelt Wien in eine riesige Laufstrecke. Während sich die Läufer:innen durch die Stadt kämpfen, haben Sie als Zuschauer:in die deutlich entspanntere Aufgabe: anfeuern, feiern und genießen.

Und genau dafür gibt es entlang der Strecke jede Menge Entertainment Points.

Party im Prater: Hier geht es richtig ab

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Wenn Sie Lust auf Stimmung haben, ist der Prater Ihre erste Anlaufstelle.

Prater Dome Hotspot: Hier wird nicht nur angefeuert, sondern auch getanzt. Musik, Beats und Festival-Feeling inklusive.

Hier wird nicht nur angefeuert, sondern auch getanzt. Musik, Beats und Festival-Feeling inklusive. FM4 Station: Nur ein paar Minuten weiter sorgt der Radiosender für den passenden Soundtrack - Indie, Elektro und gute Vibes garantiert.

Wenn Sie Marathon mit Clubbing verbinden wollen, sind Sie hier genau richtig.

Klassik trifft Laufstrecke

Ein echtes Wiener Highlight dürfen Sie sich nicht entgehen lassen: Die Wiener Symphoniker spielen beim Lusthaus. Live-Klassik mitten auf der Marathonstrecke. Ein bisschen Kultur, während andere gerade Kilometer 30 durchstehen.

ESC-Vibes und Club-Feeling

© Vienna City Marathon

Schüttelstraße: Hier wird’s schon mal eurovisionstauglich - die ESC-Meile sorgt für ordentlich Stimmung und ist quasi das Warm-up für den nächsten Songcontest.

Hier wird’s schon mal eurovisionstauglich - die ESC-Meile sorgt für ordentlich Stimmung und ist quasi das Warm-up für den nächsten Songcontest. U4 Spot: Club-Vibes direkt an der Strecke. Wenn Sie dachten, Marathon sei nur Sport - think again.

Cheering Zones für Foodies

Nicht nur die Läufer:innen brauchen Energie auch Sie dürfen sich stärken. Und zwar richtig gut:

Vapiano Cheering Zone (Stadtpark) : Carboloading geht auch ohne 42 Kilometer.

: Carboloading geht auch ohne 42 Kilometer. Tchibo Cheering Zone: Ja, für das ganze Cheering braucht man genug Koffein. Zudem stellt Tchibo die Tribüne im Ziel.

Ja, für das ganze Cheering braucht man genug Koffein. Zudem stellt Tchibo die Tribüne im Ziel. Powerade: Die Sportgetränk-Marke ist ebenso mehrmals vertreten in der Medal Zone im Ziel und bei Kilometer 23,5.

Die Sportgetränk-Marke ist ebenso mehrmals vertreten in der Medal Zone im Ziel und bei Kilometer 23,5. Außerdem warten Stationen von Nöm, BE-KIND, ESN und Lieferando auf Sie.

Der Vienna City Marathon ist längst mehr als nur ein Sportevent, er ist ein echtes Stadterlebnis.

Ob Party, Klassik oder Food: Entlang der Strecke ist für jede Stimmung etwas dabei.Und vielleicht feuern Sie am Ende nicht nur an, sondern tanzen gleich selbst ein bisschen mit.