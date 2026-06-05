Traunsee & Mondsee pur

Schifffahrten, Keramikkunst und Salzgeschichte begeistern

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Stiller Moment. Lautlos gleitet die Zille über die Traun – eine wahrlich entschleunigende Bootstour. © oe24.info

Volles Tempo, spektakuläre Kulissen und jede Menge Abenteuer: oe24.TV begab sich gemeinsam mit Moderatorin und Lifestyle-Expertin Martina Reuter auf einen spektakulären Roadtrip quer durch Österreich. Ein besonderes Erlebnis bietet eine Fahrt mit der traditionellen Zille auf der Traun. Lautlos gleitet das historische Holzboot über das Wasser und eröffnet beeindruckende Ausblicke auf den Traunstein und die umliegende Bergwelt.

Unikat. In der Gmundner Keramik Manufaktur kann man nach der Führung selbst kreativ werden, wie Moderatorin Martina Reuter. © oe24.TV

Tradition zum Anfassen

Ein weiteres Highlight ist die traditionsreiche Gmundner Keramik. Bei exklusiven Führungen erhalten Gäste spannende Einblicke in die Herstellung der weltbekannten Keramikprodukte. Besonders beliebt: das Gestalten eines eigenen Tellers.

Einblicke in die Welt des Salzes

Stollen, salz & GEschichte. Tief unter der Erde in den Salzwelten der Salinen Austria AG beginnt das Abenteuer „Salzbergbau". © oe24.TV

Auf den Spuren des Salzes führt die Reise nach Ebensee zur Salinen AG. Hier wird die Geschichte des "weißen Goldes" lebendig. Besucher erleben, wie moderne Produktionsverfahren und jahrhundertealte Tradition miteinander verbunden werden.

Mondsee. Eine Schifffahrt vorbei an pittoresken Orten und einladenden Badebuchten. © oe24.TV

Für entspannte Urlaubsmomente sorgt schließlich eine Schifffahrt auf dem Mondsee. An Bord der MS Mondseeland genießen Gäste traumhafte Ausblicke auf die imposante Drachenwand, romantische Uferlandschaften und Badebuchten.

Gut schlafen: Hotelmix vom Mondsee bis Attersee

Eichingerbauer/St. Lorenzen. Idyllisch gelegen, verwöhnt mit regionaler Kulinarik. © Eichingerbauer

Nur wenige Minuten vom Mondsee entfernt, bietet der Eichingerbauer in St. Lorenzen (www.eichingerbauer.at) beste Voraussetzungen für eine entspannte Auszeit. Das charmante Vier-Sterne-Superior-Hotel verbindet stilvolles Ambiente mit herzlicher Gastfreundschaft. Besonders beliebt ist der großzügige Wellnessbereich mit Indoor-Pool, ganzjährig beheiztem Außenpool und verschiedenen Saunen.

Entschleunigung. Direkt am Ufer des Attersees, inmitten eines weitläufigen 13.000 Quadratmeter großen Parks, liegt Das Grafengut (https://grafengut.com/) in Nußdorf mit privatem Badeplatz. Wer Entspannung sucht, findet diese in der hoteleigenen Sauna.

Ausflugstipp: KTM Motohall

KTM Motohall in Mattighofen: Adrenalin, Technik und Motorradgeschichte. © KTM MOtohall

Eine faszinierende Reise durch die Welt von KTM – ein Muss für Motorsportfans und Technikfreaks. Auf über 2.600 Quadratmetern Ausstellungsfläche erleben Besucher die Geschichte, Innovationen und Erfolge der weltbekannten Motorradmarke KTM hautnah – interaktive Stationen und spektakuläre Exponate. https://ktm-motohall.com