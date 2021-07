21-Jähriger stirbt bei Horror-Crash in der Steiermark

Der junge Lenker prallte bei der Autobahnabfahrt gegen einen Anpralldämpfer

Ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Spittal an der Drau ist am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall in der Steiermark ums Leben gekommen. Wie die Polizei Sonntag früh mitteilte, fuhr der Mann gegen 21.40 Uhr mit einem Pkw auf der Südautobahn aus Richtung Graz kommend in Richtung Wien. Bei der Autobahnabfahrt Gleisdorf-West (Bezirk Weiz) prallte er aus bisher ungeklärter Ursache gegen den dortigen Anpralldämpfer.

Der Lenker wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Wiederbelebungsversuche durch ein Notarzt-Team blieben jedoch ohne Erfolg. Die Notärztin musste schließlich den Tod des 21-Jährigen feststellen.