Mit Couch und Konsole: Mann (40) lebt unbemerkt wochenlang unter Haus

In einem Wohnkomplex im US-Bundesstaat Oregon kam es zu einem Fall, der viele Menschen erstaunt zurücklässt.

Ein 40-jähriger Mann lebte über Wochen hinweg in einem Kriechkeller, ohne dass die eigentlichen Mieter oder der Eigentümer etwas davon mitbekamen.

Ein Keller als Versteck

Der Mann, der als Beniamin Bucur identifiziert wurde, verschaffte sich Zutritt zu dem Gebäude und richtete sich unterirdisch ein. Die kleinen Räume unter dem Haus dienen normalerweise nur dazu, Leitungen für Wasser und Strom zu führen. Doch Bucur machte daraus ein provisorisches Zuhause.

Wochenlang unbemerkt: Fremder richtete sich im Keller ein © Facebook/Clackamas County Sheriff's Office

Er brachte Möbelstücke, Lampen und verschiedene Elektrogeräte in den Keller. Sogar eine Spielkonsole – eine Xbox – nahm er mit. Damit konnte er sich den Alltag in seiner versteckten Unterkunft einrichten.

Auffälligkeiten führten zur Entdeckung

Die Sache flog erst auf, als ein Nachbar in der Nacht ein fremdes Auto bemerkte. Kurz darauf sah er einen Mann hinter den Gebäuden umhergehen. Zudem fiel ihm auf, dass Licht aus dem Keller drang – obwohl dort offiziell kein Strom vorhanden war. Die Polizei wurde alarmiert. Ein Bewohner berichtete später, er habe schon länger Geräusche aus dem Keller gehört, jedoch nie nachgeschaut.

Festnahme und Anklage

Als die Beamten vor Ort eintrafen, fanden sie den Keller abgeschlossen. Erst nachdem sie die Tür gewaltsam öffnen konnten, entdeckten sie Bucur in seinem improvisierten Versteck. Der Mann gestand, Möbel und Technik gestohlen zu haben. Außerdem hatte er sich unbefugt Strom aus dem Haus abgezweigt, um Fernseher und Konsole betreiben zu können.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten auch eine Pfeife mit Spuren von Methamphetamin. © Facebook/Clackamas County Sheriff's Office

Die Polizei stellte bei der Durchsuchung auch eine Pfeife mit weißen Rückständen sicher. Ein Test ergab, dass es sich dabei um Spuren von Methamphetamin handelte. Gegen Bucur wurde deshalb nicht nur wegen schweren Einbruchs, sondern auch wegen unerlaubten Drogenbesitzes Anklage erhoben.