Saalbach Hinterglemm lockt mit Familien-Abenteuern

Sommer-Neuheiten im Home auf Lässig – von neuen Wander- und Bike-Erlebnissen, besonderen Angeboten für Frauen und jeder Menge Familienspaß reicht das Angebot. Saalbach Hinterglemm setzt im Sommer auf noch mehr Vielfalt am Berg.

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Wer im Sommer die Berge sucht, findet in Saalbach Hinterglemm weit mehr als klassische Almwanderungen. Neben über 400 Kilometer Wanderwegen, punktet Österreichs größte Bike-Region mit neuen Trails für Mountainbiker und Enduristen, einem wachsendem Gravelbike-Angebot, abwechslungsreichen Familienattraktionen und einem speziell für Frauen entwickelten Naturerlebnisprogramm. All das macht das "Home of Lässig" zu einer der vielseitigsten Sommerdestinationen der Alpen. Dazu sorgen Bergbahnen, Berghütten und die beliebte "Joker Card" für einen unkomplizierten Zugang zu den schönsten Seiten des Glemmtals.

Ausflugstipp: Golden GAte Bridge der Alpen © saalbach.com

Zwischen Panorama und Gipfelmomenten

Schon am frühen Morgen locken die ersten Sonnenstrahlen auf die Berge rund um Saalbach Hinterglemm. Über 400 Kilometer Wanderwege durchziehen die Region und führen über aussichtsreiche Grate, durch schattige Wälder, vorbei an Bergseen und hinauf auf aussichtsreiche Gipfel. Viele Wege verlaufen auf naturbelassenen Pfaden und eröffnen immer wieder beeindruckende Ausblicke auf die Pinzgauer Grasberge, die Kitzbüheler Alpen und die Gipfelwelt der Hohen Tauern. Besonders komfortabel beginnt der Wandertag dank der Sommerbergbahnen, die Wanderer schnell in höhere Lagen bringen und den Zugang zu zahlreichen Touren erleichtern. Zu den bekanntesten Herausforderungen zählt der Pinzgauer Spaziergang. Die 18 Kilometer lange Tour verbindet den Schattberg Ostgipfel oberhalb von Saalbach mit der Schmittenhöhe bei Zell am See. Gemeinsam mit den Seven Summits und dem Home of Lässig Walk bildet sie die Saalbach Wander Challenge – ein attraktives Ziel für alle, die ihre Bergerlebnisse gerne mit sportlichem Ehrgeiz verbinden. Darüber hinaus laden über 40 Berghütten uur Einkehr ein und verwöhnen hungrige Wanderer mit regionalen Spezialitäten.

Die größte Bike-Region legt nach

Bike-Revier. Auf Aktivurlauber warten über 120 km Lines und Trails sowie Bike- und Gravelrouten. © saalbach.com

Saalbach Hinterglemm, Leogang und Fieberbrunn bilden gemeinsam Österreichs größte Bike-Region. Über 120 Kilometer Lines und Trails sowie bis zu neun Bergbahnen auf sieben Bergen schaffen ideale Bedingungen für Mountainbiker, Enduristen und Freerider. Für die Saison 2026 dürfen sich Bike-Fans auf neue Strecken freuen. Auf der Schönleiten entstehen die ScheeLeiten Line und die Wildenkaramba Line als Enduro- beziehungsweise E-MTB-Varianten. Am Schattberg ergänzen die neue Back to Black Line sowie die Bearly Legal Line das Angebot. Neben legendären Klassikern wie dem Hacklberg-Trail profitieren Biker von einer Infrastruktur, die europaweit Maßstäbe setzt. Wer mit der "Joker Card" unterwegs ist, kann sein Bike zweimal täglich kostenlos mit einer Bergbahn transportieren und erhält Preisvorteile auf Bike-Tickets.

Gravelbike-Geheimtipp der Alpen

Lange galt Saalbach Hinterglemm vor allem als Mountainbike-Destination. Inzwischen entwickelt sich die Region jedoch zunehmend zu einem attraktiven Ziel für Gravelbiker. Eine wichtige Neuerung stärkt das Angebot zusätzlich: Der neue Glemmtal-Radweg verbindet Saalbach Hinterglemm komplett abseits der Landesstraße mit Maishofen und damit direkt mit dem Salzburger Radwegenetz. Für Gravelbiker entstehen dadurch neue Möglichkeiten für längere Touren und abwechslungsreiche Rundstrecken.

Montelinos Wasserspielplatz am Kohlmais lädt zum Planschen, Experimentieren und Spielen ein. © saalbach.com

Familienabenteuer zwischen Spiel und Rätseln

Familien finden im Sommer eine bemerkenswerte Vielfalt an Freizeitangeboten. Von Themenwegen über Erlebniswanderungen bis hin zu Spiel- und Wasserwelten ist für jede Altersgruppe etwas dabei. Besonders beliebt ist Montelinos Wasserspielplatz am Kohlmais. Hier können die Kids mit Wasserpumpen, Holzrinnen, Wehren und Wasserrädern experimentieren, Tiere entdecken und sich an der erweiterten Wasserspielanlage austoben. Der Besuch ist kostenlos. Abwechslung verspricht auch der Slackline-Parcours an der Mittelstation der 12er KOGEL Bahn. Auf verschiedenen Schwierigkeitsstufen trainieren Kinder und Erwachsene spielerisch Balance und Koordination – inklusive Panoramablick auf das Glemmtal. Ein außergewöhnliches Erlebnis bietet der Escape Trail "Pfad der Schmuggler". Die Mischung aus Wanderung, Rätselrallye und Abenteuergeschichte führt Teilnehmer auf eine spannende Reise zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Nur Für Frauen. Beim BergGlitzern-Programm erlebt man die Glemmtaler Bergwelt als inspirierende Auszeit. © saalbach.com

Exklusiv für Frauen

Mit dem Programm "BergGlitzern" setzt Saalbach Hinterglemm einen besonderen Akzent. Das speziell für Frauen entwickelte Angebot verbindet Bewegung, Naturerlebnis und persönliche Auszeit. Gemeinsam mit erfahrenen Guides entdecken die Teilnehmerinnen die Bergwelt auf unterschiedliche Weise: bei Genusswanderungen, Yoga am Berg, Waldbaden, Yin-Tagen oder Gipfeltouren mit anschließender Abkühlung im Bergsee.

Saalbach Hinterglemm: Die besten Hotels und Erlebnisse des Sommers

Schlafen Hotel Wiesergut. Das Designhotel hat nur einen Steinwurf vom Hotel das Mountain Escape mit BergLoft mit 15 m Außenpool und Sauna, BergSuite und BergGym eröffnet, für alle, die viel Privatsphäre suchen. 4N Bergloft für 2 Pers. inkl. HP ab 15.960 Euro. www.wiesergut.com

Saalbach Suites by ALPS RESORTS. Alpin-moderne Suiten teils mit privater Sauna und Außenbadewanne. Im Restaurant ALPS KITCHEN mangia! genießt du authentische italienische Küche. Frühstück und Joker Card im Sommer inkludiert. Suite mit 2 Schlafzimmern ab 224 Euro/Nacht. https://alps-resorts.com/

Der Unterschwarzachhof****. Stilvolles Hideaway mit Wellness und Gourmetküche. Reitstall mit umfangreichem Reitangebot. Geführte Wanderungen. Wellness-Auszeit inkl. Verwöhnpension ab 2N ab 420 Euro. www.unterschwarzach.at

Das Zwölferhaus****s. Das Hotel an der Zwölferkogelbahn punktet mit großzügigen Zimmern und Suiten, Sky Spa mit Panoramablick sowie regionaler Kulinarik. Familien-Sommer-Bonus: Kinder wohnen bis 11,9 Jahre gratis. 1N im Studio "Naturzeit" für 2 Pers. inkl. Verwöhn-Halbpension ab 297 Euro. www.daszwoelferhaus.at

Hotel Hasenauer****s: Familienhotel mit neuen Suiten sowie Bar- und Restaurantbereich. Rooftop-Relax-Area, Panorama-Saunawelt, Yoga- & Chillout-Lounge. Ganzjährig beheizter Außenpool. Mini-Kletterwand. 5N im FZ-Reiterkogel inkl. Frühstück für 2 bis 4 Pers. ab 1.730 Euro. www.hasenauer.at

Hotel Goldstück. Adults-only Boutique- & Lifestylehotel mit "cosy" Zimmern und gemütlichem Spa. Frühstück mit bett-tauglichen Serviertabletts. Hausbar. 2N im DZ Sunny Side Up inkl. Frühstück ab 606 Euro für 2 Pers. www.goldstueck-saalbach.at

Home of Lässig. Offizielle Urlaubsinfos für Sommer, Winter, Events, Unterkünfte, Live-Infos, Bergbahnen, Tickets und Aktivitäten findet man auf www.saalbach.com/de

Ermäßigt

Joker Card. Die Gästekarte ist bei den Partnerbetrieben erhältlich. Mit ihr nutzen Sie bis zu sechs Sommerbergbahnen in Saalbach-Hinterglemm kostenlos, erhalten bis zu 20 %Preisvorteil auf Bike-Tickets und haben u. a. freien Zutritt zu Montelinos Erlebnisweg.

Tipps to go

Einzigartig. Die Golden Gate Brücke der Alpen ist Bestandteil des ein Kilometer langen Baumzipfelweges. Die Brücke ist 200m lang, bis zu 42m hoch und überspannt den Talschluß am Ursprung der Saalach.