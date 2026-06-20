Ramsau am Dachstein: Wo die Berge den Takt vorgeben

Auf 1.100 Metern Seehöhe verbindet Ramsau am Dachstein Natur, Bewegung und Genuss. Zwischen Almen, Gipfeln und Bike-Trails wartet ein Sommer voller Erlebnisse.

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Es gibt Orte, die entschleunigen schon beim Ankommen. Ramsau am Dachstein ist einer davon. Auf einem sonnigen Hochplateau eröffnet sich ein Panorama, das vom mächtigen Dachsteinmassiv bis zu den sanften Gipfeln der Schladminger Tauern reicht. Die klare Bergluft, die weiten Almwiesen und der freie Blick auf die Felswände des Dachsteins begleiten Urlauber auf Schritt und Tritt. Ramsau gilt seit Jahrzehnten als eines der bekanntesten Bergsportzentren Österreichs – und zeigt sich im Sommer von seiner besonders vielfältigen Seite.

Dachstein-Blick © Steiermark Tourismus

Wanderparadies mit Aussicht

Über 200 Kilometer markierte Wanderwege führen durch die Landschaft rund um Ramsau. Gemütliche Almwanderungen wechseln sich mit aussichtsreichen Höhenwegen und alpinen Herausforderungen ab. Besonders beliebt ist der Rittisberg, der sich als Familien- und Erlebnisberg einen Namen gemacht hat. Eine der schönsten Touren ist die rund vierstündige Rundwanderung Nr. 5 um den Rittisberg. Ohne große Steigungen führt sie vorbei an urigen Hütten, saftigen Wiesen und schattigen Waldpassagen. Als Erstes lockt die Rösteralm zur Einkehr. Hier finden sich auf der Speisekarte Produkte aus eigener Landwirtschaft und eigener Jagd, die auf dem traditionellen Holzofen zubereitet werden. Für gute Stimmung sorgt Hüttenwirt Peter auf seiner steirischen Harmonika. Nur 10 Gehminuten entfernt liegt die stromfreie Halseralm, wo die Kids freilaufende Tiere streicheln dürfen und man abends das Essen bei Kerzenschein genießt. Darüber hinaus laden unterwegs auch die Sonnenalm und Ochsenalm zu einer Rast ein und servieren regionale Spezialitäten mit Blick auf die Bergwelt. Familien schätzen den längsten Märchenweg der Steiermark ebenso wie den Höhenspielplatz "I love Rittisberg". Ein besonderes Erlebnis ist der Barfußweg auf rund 1.500 Metern Höhe. Auf über zwanzig unterschiedlichen Untergründen trainieren Besucher ihre Sinne und erleben die Natur auf ungewöhnliche Weise.

Mit dem Bike durch die Bergwelt

Neustattalmen. Auf zwei Rädern durch alpine Bilderbuchlandschaften. © Lorenz Masser

Wer Ramsau auf zwei Rädern erkunden möchte, findet ein beeindruckendes Netz aus Mountainbike-Strecken, Forstwegen und Singletrails. Die Region zählt zu den beliebtesten Bike-Destinationen der Alpen. Zu den beliebtesten Mountainbike-Trails zählt die "Ramsau Runde | 307", die auf mehr als 36 Kilometern die Vielfalt der Region zeigt. Anspruchsvolle Anstiege wechseln mit aussichtsreichen Passagen und rasanten Abfahrten. Ebenso beeindruckend präsentiert sich die Tour entlang des Ennsradwegs (45,1 km) mit spektakulären Blicken auf das Dachsteinmassiv. Auch E-Biker kommen auf ihre Kosten. Viele Wanderwege und Forststraßen rund um den Rittisberg sind problemlos befahrbar und ermöglichen entspannte Touren durch die Natur.

Alpine Routen - zu den spektakulärsten zählt der Dachstein Südwand-Klettersteig. © TVB Schladming Dachstein

Adrenalin am Fels

Wer höher hinaus möchte, findet in Ramsau eines der bedeutendsten Klettergebiete Österreichs. Mehr als 1.000 alpine Routen, zahlreiche Klettersteige und moderne Klettergärten bieten Möglichkeiten für Einsteiger ebenso wie für erfahrene Alpinisten. Der berühmte Dachstein-Südwand-Klettersteig zählt zu den spektakulärsten seiner Art in den Alpen. Familien und Kletterneulinge können hingegen am Rittisberg oder im Klettersteig Eldorado erste Erfahrungen sammeln. Hier stehen Sicherheit, Technik und Freude an der Bewegung im Mittelpunkt.

Ramsau Beach. Summer-Feeling am Badesee mit großzügiger Liegewiese inmitten der Berge. © photo-austria.at/Hans Peter Steiner

Alpensommer mit Strandgefühl

Eingebettet in die beeindruckende Bergkulisse der Ramsau entfaltet der Ramsau Beach seinen ganz besonderen Charme. Der 6.000 Quadratmeter große Badesee glitzert in der Sonne, während auf den weitläufigen Liegewiesen entspanntes Urlaubsgefühl aufkommt. Ob Sprungturm, Trampolin, Beachvolleyball oder Spielplatz – hier kommen Groß und Klein auf ihre Kosten. Ab Juli sorgen Sunday Sessions, Grillabende und Sommerpartys für entspannte Urlaubsstimmung und echtes Strandfeeling mitten in den Alpen.

Dachstein Gletscherwelt mit Hängebrücke © Steiermark Tourismus

Dem Himmel ein Stück näher.

Ein ganz besonderes Erlebnis bietet die Dachstein-Gletscherwelt. Mit der modernen Panoramagondel schwebt über steile Felswände und alpine Landschaften hinauf zur Bergstation auf knapp 2.700 Metern Seehöhe. Oben angekommen erwartet Besucher eine Erlebniswelt der Superlative: kywalk, Hängebrücke, Treppe ins Nichts und Eispalast eröffnen faszinierende Perspektiven auf die alpine Landschaft. Das digitale Fernrohr im neuen Gletscherrestaurant zeigt darüber hinaus eindrucksvoll die Veränderungen des Gletschers im Laufe der Jahrzehnte und macht die Auswirkungen des Klimawandels sichtbar.

Klettern, rutschen, entdecken. Der beliebte Höhenspielplatz "I love Rittisberg" – ein Familienparadies. © Photo Austria - Hans-Peter Steiner

Bewegung als Lebensgefühl

DaRamsau ist nicht nur Wander- und Bikeparadies, sondern auch Austragungsort sportlicher Großereignisse. Beim Torlauf-Dachstein (5. September) stellen sich ambitionierte Läufer den Herausforderungen der alpinen Trails entlang der Dachstein-Südseite. Vom anspruchsvollen Marathon bis zur gemütlichen 10-Kilometer-Runde reicht das Angebot. Gleichzeitig zeigt sich die Region traditionsbewusst. Veranstaltungen wie der Dachstein-Almabtrieb (25. und 26. September) verbinden gelebtes Brauchtum mit regionaler Kulinarik und bieten Besuchern authentische Einblicke in das Leben am Berg.

Die besten Hoteltipps für den Sommer in Ramsau am Dachstein

Hotel Lindenhof****s. Das familiär geführte Hotel am Fuße des Dachsteins liegt perfekt für aktive Tage in den Bergen. Danach entspannt man im großzügigen Wellnessbereich mit beheiztem Infinity-Außenpool, Sauna, Dampfbad und Biotop. Hoteleigenes Restaurant mit gemütlicher Gaststube. 2N in der Panorama-Suite inkl. HP für 2 Erw. +1 Kind (9 Jahre) ab 1.133 Euro. www.hotel-lindenhof.at

Hotel Berghof****. Das Haus liegt auf einem sonnigen Hochplateau. Komfortable Zimmer und Suiten überzeugen mit hochwertiger Ausstattung und Balkon. Großzügiges BERGhof SPA mit Hallenbad, verschiedenen Saunen, Dampfbad, Infrarotkabine, Naturbadeteich. Kulinarisch verwöhnt man die Gäste im hoteleigenen Restaurant mit regionalen und saisonalen Spezialitäten. 1N im DZ Mitterspitz inkl. HP für 2 Pers. ab 344 Euro. https://hotel-berghof.at/

Rösslhof****s. Die Zimmer im Wellnesshotel sind mit Vollholzmöbeln eingerichtet. Rösslhof-Kulinarium umfasst neben Frühstücksbuffet, Lunchkarte und Nachmittags-Kuchenvariation und Waffelparadies abends ein 5-Gang-Menü. Wellnessbereich mit Panorama-Sauna und Infinity-Pool. Medical Beauty Spa. 1N im DZ Deluxe Dachstein inkl. Genuss-Frühstück für 2 Pers ab ca. 330 Euro. www.roesslhof.at

Hotel Annelies****. Ausgezeichnetes Wanderhotel, Langlaufhotel und MTB-Hotel. Neue Erlebniswelt mit Yoga-, Rad- und Kraftraum, Plauderei Bar. Hotel-Restaurant serviert heimische Spezialitäten. Wellness mit Infinity-Pool, Sauna und Massage. 2N im DZ ohne Balkon inkl. Verwöhnpension für 2 Pers. ab 770 Euro. www.hotel-annelies.at

Hotel Matschner. Wunderschöne Zimmer und Suiten. Hotelrestaurant mit Showküche – gekocht werden Klassiker passend zur Jahreszeit. 5 Nächte mit ¾ Verwöhnpension & Schladming-Dachstein Card. Buchbar mit Kindern bis 15 Jahre. 2 Erw.+1 Ki. ab 2.115 Euro. www.hotel-matschner.com

Ochsenalm/Rittisberg. Charmante Hütte. Erreichbar auch mit Kinderwagen und Rad. Traditionelle Hüttenkulinarik. Bekannt ist die Hütte auch für ihre Grillnachmittage bzw. Grillabende. Vorbestellung! www.rittisberg.at/de/sommer/huetten-restaurants/ochsenalm.html