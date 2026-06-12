Vatertag 2026: Die besten Ausflugstipps in und rund um Wien

Am Sonntag ist Vatertag und damit die perfekte Gelegenheit, um echte Quality Time zu genießen. Egal ob Action-Trip oder Entspannung pur: Mit diesen Ideen wird der Tag garantiert unvergesslich.

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Krawatten, Socken oder Pralinen haben dieses Jahr ausgedient. 2026 schenken wir gemeinsame Zeit und echte Erlebnisse. Egal, ob Ihr Papa ein Action-Held, ein Naturbursche oder ein Feinschmecker ist: Wir haben die spannendsten Ausflugsziele in Wien und Umgebung für das Wochenende zusammengestellt.

Topgolf

Bei Topgolf in Brunn am Gebirge (direkt an der südlichen Stadtgrenze) kommt garantiert jeder Papa auf seine Kosten, auch ganz ohne Platzreife. Aus gemütlichen Lounges schlagen Sie Bälle auf leuchtende Ziele. Je genauer Sie treffen, desto mehr Punkte gibt es für Ihr Team. Das Beste daran: Während Sie bei verschiedenen virtuellen Spielen um den Highscore kämpfen, können Sie sich saftige Burger, Nachos und kühle Drinks direkt an den eigenen Abschlagplatz servieren lassen.

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Nostalgie im Böhmischen Prater

Der Wurstelprater ist Ihnen am Wochenende zu überlaufen? Dann besuchen Sie den Böhmischen Prater am Laaer Berg (10. Bezirk). Hier herrscht eine herrlich authentische und nostalgische Atmosphäre mit traditionellen Fahrgeschäften und urigen Wirtshäusern. Rundum lädt der Laaer Wald zu einem gemütlichen Verdauungsspaziergang im Grünen ein.

Mountaincarts auf der Gemeindealpe

Rund zwei Stunden von Wien entfernt, an der Grenze zur Steiermark in Mitterbach, wartet ein echtes Highlight für abenteuerlustige Väter. Nach einer entspannten Liftfahrt auf die Gemeindealpe geht es mit der größten Mountaincart-Flotte der Welt rasant bergab. Das macht Spaß und lässt garantiert jeden Papa wieder zum Kind werden. Zur Belohnung lockt danach ein Sprung in den nahen Erlaufsee.

Perchtoldsdorfer Heide

Sie möchten in der Nähe bleiben und trotzdem Natur pur? Fahren Sie einfach mit der Straßenbahn (Linie 60) bis nach Rodaun. Von dort spazieren Sie zur Perchtoldsdorfer Heide. Mit etwas Glück können Sie hier niedliche Ziesel beobachten, die neugierig aus dem hohen Gras schauen. Im Anschluss bietet sich eine Wanderung über die schattige Parapluiestrecke zur Josefswarte an. Ein kühles Getränk auf der Kammersteinerhütte rundet den perfekten Wandertag ab.

Genuss für Weinliebhaber: Ab ins Weinviertel

Nur knapp eine Stunde nördlich von Wien ticken die Uhren gleich viel langsamer. Das Weinviertel ist das perfekte Ausflugsziel für Väter, die es lieber gemütlich und kulinarisch mögen. In Orten wie Poysdorf oder Retz können Sie bei malerischer Aussicht durch historische Kellergassen schlendern. Bei einer Brettljause und einem frischen Grünen Veltliner lässt sich der Sonntag hervorragend ausklingen.

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Tierische Entdeckungen im Haus des Meeres

Wer dem Trubel entfliehen, aber in der Stadt bleiben will, ist im 6. Bezirk goldrichtig. Das Haus des Meeres wartet am 14. Juni 2026 mit einem ganz besonderen Vatertags-Fokus auf: An diesem Tag steht die Rolle männlicher Tiere in der Fortpflanzung und Aufzucht der Tierwelt im Mittelpunkt. Den perfekten Abschluss bildet dann eine Fahrt ins "360° OCEAN SKY" Rooftop Restaurant, wo Sie mit Papa bei einem Drink den wohl spektakulärsten Blick über die Wiener Dächer genießen können.

Vatertags-Picknick

Packen Sie einfach den Picknickkorb und machen Sie eine entspannte Sonnenuntergangswanderung auf den Peilstein. Der Kalkberg im südlichen Wienerwald ist von Wien aus schnell erreichbar und bietet nach nur knapp 30 Minuten leichtem Aufstieg eine traumhafte Kulisse für ein Vater-Kind-Picknick.

Theater im Park für Kulturfans

Wenn das Wetter mitspielt, ist der Juni in Wien das absolute Paradies für Outdoor-Kultur. Gönnen Sie sich am Vatertags-Wochenende abends ein gutes Kabarett oder Theaterstück im Theater im Park beim Belvedere. Alternativ schnappen Sie sich Popcorn und genießen Sie einen Kinofilm unterm Sternenhimmel (wie beim Kino am Dach auf der Hauptbücherei). Zusammen lachen, staunen und die laue Sommernacht genießen.