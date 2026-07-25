Großarltal:Almen, Action, Abenteuer!

Sommer im Tal der Almen: Familienurlaub mit kinderwagentauglichen Wanderwegen, Abenteuerspielplätzen und Bike-Trails.

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Im Großarltal wird der Sommer zum Erlebnis für die ganze Familie. Hier ist die Natur selbst ein riesiger Spielplatz. Familienfreundliche Wanderwege führen durch grüne Almlandschaften, vorbei an klaren Bächen und gemütlichen Hütten. Dazu kommen zahlreiche kinderwagenfreundliche Routen, die auch mit kleinen Entdeckern entspannt machbar sind. Überall im Tal gibt es kleine Motivationstreffer: Sticker sammeln, Stempelstationen entdecken und so Schritt für Schritt die Berge erobern. Die Mischung aus Bewegung, Natur und spielerischer Herausforderung macht den Sommer hier besonders leicht und unbeschwert.

Rucki Zucki’s Gaudi-Alm

Ein echtes Highlight für Familien ist der große Abenteuerspielplatz Rucki Zucki‘s Gaudi-Alm. Hier wurde die Almenwelt ins Tal geholt – als fantasievoller Erlebnisraum für Kinder jeden Alters. Zwischen Kinderalm, Minibauernhof, plätscherndem Bergbach und glasklarem Bergsee entdecken kleine Abenteurer eine ganze Welt voller Möglichkeiten. Ein geheimnisvolles Kristallbergwerk, zahlreiche Spielgeräte und weitläufige Spielflächen sorgen dafür, dass kein Tag dem anderen gleicht. Für die Kleinsten gibt es einen liebevoll gestalteten Kleinkindbereich mit Sandbaustelle, Sandturm, Sandbagger und Kriechtunnel. Federwippen und Sonnensegel sorgen für sicheren Spielspaß. Ältere Kinder toben sich am Kletterbergwerk oder am Steinotter aus. Hier geht es ums Klettern, Balancieren und Rutschen – mitten in der Natur.

Wandern mit Kinderwagen

Seilbahn wandern. Mit der Seilbahn geht es bequem – mit Kinderwagen – hinauf in die Bergwelt des Großarltals. © TVB Großarltal

Das Großarltal ist bekannt als "Tal der Almen" – und genau das zeigt sich auch bei den Wanderwegen. Viele Touren sind kinderwagentauglich und führen über gut ausgebaute Schotterwege zu bewirtschafteten Almhütten. Eine beliebte Tour führt zu der Aigenalm-Paulhütte (1.280 m) und der Aigenalm-Mandlhütte (1.342 m). Start ist direkt im Ort, entlang der Ache und anschließend hinauf ins Almgebiet. Dort warten Spielplatz, Tiere und regionale Spezialitäten wie Kaiserschmarrn. Ein weiteres Ziel ist der Ötzlsee im Nationalpark Hohe Tauern. Der glasklare See ist ideal für eine Pause inmitten unberührter Natur, ergänzt durch eine Kneippanlage zur Erfrischung. Auch die Mooslehenalm ist gut erreichbar. Mit dem Auto oder Wandertaxi geht es hinauf zum Parkplatz Himmelsknoten. Von dort erreicht man die Mooslehenalm (1.449 m) über eine Forststraße nach einer Gehzeit von ca. 30 Minuten. Nach der gemütlichen Wanderung wartet dort die typische Süßspeise – Schwarzbeernocken.

Schuhflicker-Gipfelkreuz © TVB Großarltal/Wirnsperger

Hoch hinaus zum Erlebnisberg

Mit der Kieserlbahn I und II oder der Panoramabahn I und II geht es bequem hinauf in die beeindruckende Bergwelt des Großarltals. Ob entspannte Wanderung, kulinarische Einkehr oder actionreiche Erlebnisse – am Erlebnisberg ist für jeden etwas dabei. Familien entdecken den Großarler Sinnesweg, Spielplätze und kinderfreundliche Wanderwege, Sportliche erkunden den Singletrail oder den Gamssteig. Insgesamt laden drei Gipfel, fünf Bergseen und 14 bewirtschaftete Almen zum Genießen, Wandern und Verweilen ein – mit spektakulären Panoramablicken inklusive.

Action mit Adrenalinkick

Wer neben Familienzeit auch Nervenkitzel sucht, wird rund um das Großarltal ebenfalls fündig. Rafting auf der Salzach von Taxenbach bis Schwarzach, Paragleiten über die Bergwelt oder Canyoning in Schluchten sorgen für echte Adrenalinkicks. Letzteres kann man im Sommer einmal wöchentlich ausprobieren: Gemeinsam mit einem ausgebildeten Guide geht es – bestens geschützt im Neoprenanzug – durch beeindruckende Schluchten. Dabei wird nicht gewandert, sondern geschwommen, geklettert, gerutscht, abgeseilt und über natürliche Felsstufen gesprungen. Zahlreiche Sprünge in unterschiedlichen Höhen sorgen für Nervenkitzel. Voraussetzung sind Schwimmkenntnisse sowie die Bereitschaft, mindestens zwei Meter hohe Sprünge zu meistern. Ein unvergessliches Naturerlebnis, die Abenteuer lieben. Da reiht sich auch das Mountain-Cart-Fahren ein: Von der Bergstation Panoramabahn geht es mit dem geländegängigen Funsportgerät über Wald- und Forstwege talwärts – schnell, kurvig und voller Spaß. Auch Sommerrodelbahnen wie der "Lucky Flitzer" in Flachau oder Anlagen in Kaprun und Hallein sind gut erreichbar und bieten rasante Abfahrten für die ganze Familie.

Mountainbiken bis in den Talschluss von Hüttschlag und dort die Ruhe beim Ötzlsee genießen. © TVB Großarltal

Mit dem Bike von Alm zu Alm

Das Großarltal ist ein Paradies für Mountainbiker und E-Biker. Auf gut ausgebauten Forststraßen führen zahlreiche Touren zu bewirtschafteten Almen, die zur gemütlichen Einkehr einladen. Ob Kreealm, Loosbühelalm oder Mooslehenalm – jede Route verbindet sportliche Bewegung mit beeindruckender Bergkulisse und regionalen Schmankerln. Besonders beliebt ist das Motto "Bike & Hike": Erst mit dem Rad zur Alm, anschließend zu Gipfeln oder Bergseen wandern.

Abenteuerspielplatz. Kids beim Floß fahren am Spielplatz Rucki Zucki‘s Gaudi Alm. © TVB Großarltal

Alles an einem Ort

Im großen Sport- und Freizeitzentrum im Tal warten auf 36.000 m² zahlreiche Möglichkeiten: Erlebnisschwimmbad, Minigolf, Tennis, Beachvolleyball, Streetsoccer, Skatepark und ein großer Abenteuerspielplatz. Das Freibad mit mehreren Becken, Rutsche und Liegewiese bietet Erfrischung an heißen Sommertagen.

Alm-Spezialität. Frisch herausgebackene Schwarzbeernocken serviert man auf der Mooslehenalm. © TVB Großarltal

Wenn die Sonne Pause macht

Auch wenn das Wetter einmal nicht mitspielt, bleibt das Großarltal ein abwechslungsreiches Urlaubsziel. Statt Gipfelpanorama warten spannende Ausflüge, entspannende Wellnessmomente und faszinierende Naturerlebnisse – ideal für Familien, Genießer und Entdecker. Geschichte und Brauchtum erleben Besucher im Talmuseum in Hüttschlag, während das Schaubergwerk Sunnpau in St. Veit im Pongau spannende Einblicke in den historischen Bergbau bietet. Hoch hinaus geht es bei einem Ausflug auf die mittelalterliche Burg Hohenwerfen mit Greifvogelschauen. Ein weiteres Naturwunder ist die Eisriesenwelt in Werfen – die größte Eishöhle der Welt begeistert mit beeindruckenden Eisformationen. Wer Entspannung sucht, findet sie in den Thermen der Region. Ob in der Erlebnis-Therme Amadé in Altenmarkt, der Alpentherme Bad Hofgastein oder der Felsentherme Bad Gastein – warme Wasserwelten, Saunen und Wellnessangebote sorgen für Erholung an regnerischen Tagen. Familien können sich außerdem im Erlebnisschwimmbad des Großarltals austoben oder einen Kinobesuch im Dieselkino in St. Johann im Pongau einplanen.

Wo Urlaubsträume wohnen – Betten mit Bergblick im Großarltal

Feriendorf Holzleb‘n. Das Feriendorf bietet Hüttenfeeling in gemütlichen Holz-Chalets mit Platz für 2 bis 14 Personen. Kleine Abenteurer freuen sich hier auf Nächte im Heu. 4N Chalet- romantik & Ponyabenteuer ab 1.900 Euro. holzlebn.at

Hotel Kristall****. Familienhotel mit gemütlichem Wellnessbereich. Für Kids: Go-Kart-Bahn und Streichelzoo. 3N im Studio Rubin für 2 Erw.+ 2 Ki. inkl. HP ab 1.200 Euro. www.kristall.eu

Hotel Tauernhof****. Haus in Top-Lage mit Pool-und Wellnessbereich (2 Innenpools, 2 Außenbecken). Restaurant serviert Salzburger Spezialitäten. 2N im Appartementzimmer für 2 Erw. und 2 Ki. ab 965 Euro. tauernhof.com

Das Edelweiss Salzburg Mountain Resort*****. Familiengeführtes Luxusresort mit Penthouse-Suite. 7.000 m² Edelweiss Mountain Spa auf fünf Ebenen. 1N im DZ Deluxe für 2 Pers. inkl. Frühstück ab 790 Euro. www.edelweiss-grossarl.com

Hotel Egger***. Familienhotel mit Hallenbad gemütlichem Wellnessbereich. Für Kids: Indoorspielraum und großer Außenspielplatz. Familienzimmer Typ E für bis zu 3 Ki. inkl. HP ab 114 Euro p. P. /Tag. www.hotel-egger.com

Moar Gut. Exklusiv für max. 46 Familien. Luxusurlaub am Bio-Bauernhof und 5-Sterne-Kinderhotel. Wellnessbereich und Naturspielplatz. Suite Fenchel für 2 bis 5 Pers. inkl. VP ab 2.630 Euro/N. www.moargut.com

Gut Geplant. Alle Infos zum Sommer in Großarl & Hüttschlag – vom Familien-Wanderurlaub bis zum Mountainbike-Urlaub finden Sie auf der Homepage www.grossarltal.info

Tipps to go. Grossarler Genuss. Hier treffen Restaurant, Metzgerei und Genussladen aufeinander. Serviert werden heimische Spezialitäten, hochwertige Fleisch- und Wurstwaren sowie Produkte regionaler Produzenten – von Käse und Honig bis zu edlen Tropfen. So schmeckt das Tal der Almen mit jedem Bissen. www.grossarler-genuss.at

Abschlag. Rund um das Großarltal liegen die vier attraktiven Golfplätze Open Golf St. Johann Alpendorf, Golfclub Goldegg, Golf Club Gastein und Golfclub Radstadt. Mit der Golf Alpin Card kann man zwischen 3, 4 oder 5 Greenfees wählen.