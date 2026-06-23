Die 100-ml-Regel fällt: So viele Liter dürfen Sie am Flughafen Wien jetzt mitnehmen

Schluss mit Mini-Shampoo und umgefüllter Sonnencreme: Am Flughafen Wien fällt die 100-Milliliter-Regel. Dank neuer Scanner dürfen Reisende künftig deutlich größere Flüssigkeitsbehälter im Handgepäck mitnehmen.

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Wer kennt es nicht? Schnell noch die Sonnencreme in eine kleinere Flasche umfüllen oder das Lieblingsparfum zu Hause lassen, weil der Behälter mehr als 100 Milliliter fasst. Damit ist am Flughafen Wien jetzt Schluss. Pünktlich zum Start der Sommerferien fällt die bisherige 100-Milliliter-Regel. Dank neuer Sicherheits-Scanner dürfen Reisende künftig deutlich größere Flüssigkeitsmengen im Handgepäck transportieren.

So viele Liter sind pro Behälter erlaubt

Statt der bisherigen Begrenzung von 100 Millilitern dürfen Flüssigkeiten am Flughafen Wien nun in Behältern mit einem Fassungsvermögen von bis zu zwei Litern mitgeführt werden. Egal ob Trinkflasche, Shampoo, Sonnencreme oder Kosmetik, das lästige Umfüllen in Mini-Fläschchen gehört damit für viele Reisende der Vergangenheit an.

Der Grund: Neue Scanner

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Möglich wird die Änderung durch moderne Gepäckscanner der neuesten Generation. Sie arbeiten ähnlich wie Computertomographen und erstellen dreidimensionale Bilder des Handgepäcks. Dadurch können Sicherheitsmitarbeiter den Inhalt deutlich genauer überprüfen als bisher. Ein weiterer Vorteil: Flüssigkeiten oder elektronische Geräte wie Laptops müssen bei der Kontrolle künftig nicht mehr extra aus dem Handgepäck genommen werden. Das spart nicht nur Zeit, sondern sorgt auch für einen deutlich entspannteren Ablauf an der Sicherheitskontrolle.

Wien zieht nach

Flughafen Wien © Shutterstock

Bereits seit Sommer 2025 setzen mehrere europäische Flughäfen auf die neue Technologie. Unter anderem können Reisende an den Flughäfen Mailand-Malpensa, Mailand-Linate, Rom-Fiumicino, Bologna und Turin bereits größere Flüssigkeitsbehälter im Handgepäck mitnehmen. Nun folgt auch der Flughafen Wien und macht das Reisen damit ein gutes Stück unkomplizierter.

Das sollten Reisende trotzdem beachten

Die neue Regelung gilt für die Sicherheitskontrollen am Flughafen Wien. Wer einen Rückflug von einem anderen Flughafen antritt, sollte sich trotzdem vorab über die dort geltenden Bestimmungen informieren. Nicht jeder Airport hat die neue Scanner-Technologie bereits eingeführt.

Fest steht aber: Für alle, die diesen Sommer ab Wien in den Urlaub starten, wird das Packen künftig deutlich entspannter.