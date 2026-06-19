Dieser Trick beim Packen löst einfach alle Outfit-Probleme im Urlaub

Sie stehen vor dem Koffer und haben das Gefühl, nichts zum Anziehen dabei zu haben? Die sogenannte Sudoku-Methode soll genau dieses Problem lösen und aus wenigen Kleidungsstücken überraschend viele Outfits herausholen.

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Packen ist so eine Sache. Die einen lieben es, Outfits zusammenzustellen und den Koffer perfekt zu organisieren. Die anderen bekommen schon beim Gedanken daran Stress. Nicht unbedingt wegen des Packens selbst, sondern wegen der Frage, die jedes Mal auftaucht: "Was ziehe ich eigentlich an?"

Vor allem bei Reisen mit Handgepäck wird die Auswahl schnell zur Herausforderung. Schließlich möchte man möglichst viele Outfits dabeihaben, ohne den halben Kleiderschrank mitzuschleppen. Genau hier kommt ein Trick ins Spiel, der auf Social Media schon längst die Runde gemacht hat: die sogenannte Sudoku-Methode.

Was ist die Sudoku-Methode?

Der Name klingt komplizierter, als die Methode tatsächlich ist. Die Idee dahinter: Statt wahllos Kleidung einzupacken, planen Sie Ihre Outfits wie ein kleines Sudoku-Rätsel. Dafür erstellen Sie ein Raster mit drei Reihen und drei Spalten. Das Besondere: Alle Teile werden so ausgewählt, dass sie miteinander kombinierbar sind. Jede Reihe enthält:

eine Hose oder einen Rock

ein Oberteil

ein Layer wie Cardigan, Blazer, Pullover oder Jacke

So entstehen plötzlich sieben Outfits

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Der eigentliche Trick liegt in den Kombinationen. Denn die Kleidungsstücke können nicht nur innerhalb einer Reihe getragen werden, sondern auch vertikal oder diagonal kombiniert werden. Dadurch entstehen aus nur neun Teilen insgesamt sieben verschiedene Outfit-Kombinationen. Und das Beste daran: Die Looks wirken nicht wie Wiederholungen, obwohl immer wieder dieselben Kleidungsstücke verwendet werden.

Warum der Trick so gut funktioniert

© Getty Images

Viele Menschen packen für jeden Urlaubstag ein eigenes Outfit ein. Das Problem: Ein Großteil der Kleidung wird am Ende gar nicht getragen. Die Sudoku-Methode dreht das Prinzip um. Statt möglichst viel einzupacken, nimmt man bewusst Teile mit, die sich vielseitig kombinieren lassen. Das spart Platz, Gewicht und vor allem Nerven.