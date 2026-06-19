Handgepäck

Dieser Trick beim Packen löst einfach alle Outfit-Probleme im Urlaub

© Getty Images
Sie stehen vor dem Koffer und haben das Gefühl, nichts zum Anziehen dabei zu haben? Die sogenannte Sudoku-Methode soll genau dieses Problem lösen und aus wenigen Kleidungsstücken überraschend viele Outfits herausholen.
OE24 auf Google bevorzugen

Packen ist so eine Sache. Die einen lieben es, Outfits zusammenzustellen und den Koffer perfekt zu organisieren. Die anderen bekommen schon beim Gedanken daran Stress. Nicht unbedingt wegen des Packens selbst, sondern wegen der Frage, die jedes Mal auftaucht: "Was ziehe ich eigentlich an?"

Vor allem bei Reisen mit Handgepäck wird die Auswahl schnell zur Herausforderung. Schließlich möchte man möglichst viele Outfits dabeihaben, ohne den halben Kleiderschrank mitzuschleppen. Genau hier kommt ein Trick ins Spiel, der auf Social Media schon längst die Runde gemacht hat: die sogenannte Sudoku-Methode.

Was ist die Sudoku-Methode?

Der Name klingt komplizierter, als die Methode tatsächlich ist. Die Idee dahinter: Statt wahllos Kleidung einzupacken, planen Sie Ihre Outfits wie ein kleines Sudoku-Rätsel. Dafür erstellen Sie ein Raster mit drei Reihen und drei Spalten. Das Besondere: Alle Teile werden so ausgewählt, dass sie miteinander kombinierbar sind. Jede Reihe enthält:

  • eine Hose oder einen Rock
  • ein Oberteil
  • ein Layer wie Cardigan, Blazer, Pullover oder Jacke

So entstehen plötzlich sieben Outfits

Der eigentliche Trick liegt in den Kombinationen. Denn die Kleidungsstücke können nicht nur innerhalb einer Reihe getragen werden, sondern auch vertikal oder diagonal kombiniert werden. Dadurch entstehen aus nur neun Teilen insgesamt sieben verschiedene Outfit-Kombinationen. Und das Beste daran: Die Looks wirken nicht wie Wiederholungen, obwohl immer wieder dieselben Kleidungsstücke verwendet werden.

Warum der Trick so gut funktioniert

© Getty Images

Viele Menschen packen für jeden Urlaubstag ein eigenes Outfit ein. Das Problem: Ein Großteil der Kleidung wird am Ende gar nicht getragen. Die Sudoku-Methode dreht das Prinzip um. Statt möglichst viel einzupacken, nimmt man bewusst Teile mit, die sich vielseitig kombinieren lassen. Das spart Platz, Gewicht und vor allem Nerven.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Hermès, Chanel & Co.: Die teuersten Taschen der Fußball-Stars

Heimliche Botschaft: Haben Sie dieses Detail an Kates Outfit entdeckt?

Mit diesen Tricks sieht jeder Strandlook sofort teurer aus

3-Millionen-Euro-Look: Lauren Sánchez Bezos begeistert im Naked-Dress

Elle Woods ist zurück: Lexi überrascht mit Reese Witherspoons Kult-Kleid

Warum tragen eigentlich alle Fußballer bei der WM rosa Schuhe?

Dieser Trick beim Packen löst einfach alle Outfit-Probleme im Urlaub

Die große Illusion der Vielfalt? Studie entlarvt Schönheitsideal der Modewelt

Royal Ascot 2026: Diese verrückten Hüte stehlen selbst Camilla die Show

Royaler Wow-Auftritt: Prinzessin Kate stiehlt allen die Show