Schladming: Cooler Erlebnisurlaub

Die Region Schladming-Dachstein verbindet im Sommer erfrischende Wasserwelten, spektakuläre Bike- und Mountain-GoKart-Erlebnisse mit regionaler Spitzenküche. Die Almkulinarik by Richard Rauch macht Almhütten zu Genusszielen.

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Wenn die Temperaturen in den Städten steigen, suchen immer mehr Menschen nach Orten, an denen sich Bewegung, Natur und Erholung miteinander verbinden lassen. Die Region Schladming-Dachstein in der Steiermark bietet dafür beste Voraussetzungen. Wasser prägt die Landschaft ebenso wie weitläufige Bike-Angebote, abwechslungsreiche Bergerlebnisse und eine Kulinarik, die längst weit über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt ist.

Riesachwasserfall. Stege und Hängebrücken bringen Besucher ganz nah an die tosenden Wassermassen heran. © Steiermark Tourismus ikarus.cc

Wo Wasser zum Erlebnis wird

Das Element Wasser begleitet Besucher nahezu auf Schritt und Tritt. Mit mehr als 1.000 Quellen, 300 Bergseen und rund 100 Wasserfällen zählt Schladming-Dachstein zu den wasserreichsten Regionen der Alpen. Wanderungen führen vorbei an glasklaren Seen, rauschenden Gebirgsbächen und spektakulären Wasserfällen, die selbst an heißen Sommertagen für natürliche Abkühlung sorgen.

Zu den schönsten Ausflugszielen gehören die Giglachseen, der Steirische Bodensee oder der Spiegelsee, deren ruhige Wasserflächen eindrucksvolle Spiegelbilder der umliegenden Bergwelt zeichnen. Ein besonderes Jubiläum feiert in diesem Sommer der Themenweg "Wilde Wasser" in Rohrmoos. Seit mittlerweile 20 Jahren begeistert der mehrfach ausgezeichnete Wanderweg Naturliebhaber. Die Route führt vorbei am imposanten Riesachwasserfall, durch die spektakuläre Höllschlucht bis hinauf zum Riesachsee und verbindet eindrucksvoll Naturerlebnis, Geschichte und nachhaltige Wegentwicklung. ReiseLust-Tipp: Zu einer gemütlichen Rast lädt der Almgasthof Riesachfall, der urige Hüttenatmosphäre mit modernen Extras wie E-Bike-Ladestationen verbindet. Auf der Speisekarte stehen regionale Schmankerl, fangfrische Forellen, knusprige Schnitzel und hausgemachte Mehlspeisen. Ein Spielplatz macht die Einkehr auch für Familien besonders attraktiv.

Auf zwei Rädern ins Abenteuer

Biken Neustattalmen © Lorenz Masser

Wer den Sommer lieber auf zwei Rädern erlebt, findet in Schladming-Dachstein eines der vielseitigsten Bike-Reviere Österreichs. Insgesamt stehen 26 ausgewiesene Mountainbike- und E-Bike-Touren sowie 14 Bike-&-Hike-Routen zur Verfügung. Genussradler schätzen entspannte Touren entlang des Ennsradwegs, ambitionierte Mountainbiker zieht es dagegen auf die anspruchsvollen Trails des Bikeparks Schladming oder der Reiteralm. Dort sorgen Flowlines, technische Passagen und spektakuläre Sprünge für abwechslungsreiche Fahrerlebnisse in alpiner Kulisse.

Das Almgasthaus Riesachfall lädt direkt am Eingang zum Naturerlebnis "Wilde Wasser" zur genussvollen Rast ein. © Almgasthaus Riesachfalll

Durch die Talbachklamm

Nur wenige Minuten vom lebendigen Zentrum Schladmings entfernt beginnt eine Tour, die Bewegung und Naturgenuss auf besonders reizvolle Weise verbindet. Die Route führt durch die wildromantische Talbachklamm ins Untertal und weiter Richtung Riesachsee – eine der schönsten Genussstrecken der Region. Sanft ansteigend schlängelt sich der Weg durch schattige Wälder, vorbei an saftigen Almwiesen und beeindruckenden Felsformationen, während sich mit jedem Höhenmeter neue Ausblicke auf die Bergwelt der Schladminger Tauern eröffnen. Mit dem E-Bike lässt sich die Strecke entspannt genießen. Unterwegs laden urige Almhütten zu genussvollen Pausen ein. Auch Familien kommen voll auf ihre Kosten. Im Trailpark Haus-Aich laden rund fünf Kilometer abwechslungsreiche Singletrails zum gemeinsamen Biken ein. Spielerische Elemente wie die "Bikeland Heroes"-Rätselrallye machen den Ausflug besonders für Kinder zu einem spannenden Abenteuer.

Fahrspass auf 7 Kilometern. Auf der Hochwurzen sorgt die rasante Mountain-GoKart-Abfahrt für Action. © Ikarus

Adrenalin mit Panorama

Wer Geschwindigkeit liebt, tauscht Wanderschuhe gegen Mountain-GoKart. Auf der Hochwurzen wartet eine der spektakulärsten GoKart-Strecken Österreichs. Sieben Kilometer lang schlängelt sich die Strecke von der Bergstation bis ins Tal. Breite Reifen, hydraulische Scheibenbremsen und der tiefe Schwerpunkt sorgen für ein sicheres Fahrgefühl, während Kurve um Kurve das Panorama der Schladminger Tauern vorbeizieht. Action und Natur gehen hier eine perfekte Verbindung ein.

Almkulinarik by Richard Rauch. Feinste, regionale Haubenküche erwartet die Gäste auf 17 ausgewählten Almen. © Martin Huber

Haubengenuss auf der Alm

Nach einem aktiven Tag lockt der wohl genussvollste Höhepunkt des Sommers. Mit der "Almkulinarik by Richard Rauch" zieht Spitzenküche auf die Almen ein. Zu den Genussadressen zählt beispielsweise die Hochwurzen Hütte, wo regionale Küche modern interpretiert wird. Probieren Sie das Roggenkrapfen "Wrap" mit Käferbohnen, Topfen und Rucola.

HochwurzenalmHütte. In der Einkehr mit Aussicht wird man mit regionalen Schmankerln verwöhnt. © Martin Huber

Insider-Tipps für Schladming zum Übernachten, Biken und Genießen

Hotel Waldfrieden****/Schladming. Direkt an der Hochwurzen Sommerrodelbahn und Gipfelbahn. Moderne Zimmer. Das Hotelrestaurant serviert lokale und internationale Küche. Großzügiger Wellnessbereich mit Innen-und Außenpool. 1N im Zimmer Panorama inkl. Frühstück für 2 Pers. ab 284 Euro . www.waldfrieden.at

Erlebniswelt Stocker****/Rohrmoos. Familiär geführtes Hotel. Gemütliche Zirbenzimmer, breites Kulinarik-Angebot. Adults-Only- und Familien-Spa. Infinity-Pool mit Blick auf das Dachsteinmassiv. 2N im DZ Ennstal inkl. Frühstück ab 436 Euro. www.erlebniswelt.at

Sonneck***/Schladming. Gepflegtes Familienhotel mit Komfortzimmern. Restaurant mit Gastgarten. Serviert werden heimische und internationale Köstlichkeiten. Infrarotkabine und Sauna. 1N im DZ inkl. Frühstück p. P. ab 71 Euro. www.hotel-rohrmoos.at

Hotel Pariente***s/Rohrmoos. Familiäres Hotel mit mehrfach ausgezeichnetem à la carte Restaurant. Kleiner Wellnessbereich. 1N im DZ inkl HP p. P. ab 101 Euro. www.pariente.at

Burgfellnerhof****/Schladming. Adults- only Wanderhotel mit gemütlichen und mit viel Liebe zum Detail eingerichteten Zimmern. Hoteleigenes Restaurant. Naturbadeteich – Badetasche am Zimmer. 1N im DZ Hochwurzen inkl. HP p. P. ab 115 Euro. burgfellnerhof.at

Tipps to go

Sommererlebnisse. Biken, Wandern, Einkehren & Abenteuer für Familien sowie alle Infos zur Schladming-Dachstein-Card gibt’s unter www.schladming-dachstein.at

Adrenalin-Kick. Mountain-GoKart - Spaß auf der Hochwurzen: Los geht’s im Sportshop SKI LENZ, an der Talstation Hochwurzen Gipfelbahn. Die spektakuläre 7 km lange Strecke führt durch eine wunderschöne Berglandschaft und dauert bis zu ca. 30 Minuten – je nachdem wie oft man stehen bleibt und Fotos macht. www.mountain-gokart.at

Auf zwei Rädern. Wer sich sein E-Bike oder Mountainbike ausleihen möchte: Sport Tritscher in Schladming ist der perfekte Partner für Outdoorsport. Infos und Adresse finden Sie unter www.tritscher.com