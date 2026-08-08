Bad Aussee: Wellnessglück im Salzkammergut

Zwischen Sole, Bergpanorama und feiner Kulinarik lädt das Narzissen Vital Resort in Bad Aussee zu einer Auszeit für alle Sinne ein.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wo Wasser neue Kraft schenkt: Es gibt Orte, an denen der Alltag schon beim Ankommen ein Stück weiter entfernt scheint. Das Narzissen Vital Resort in Bad Aussee gehört zweifellos dazu. Eingebettet in die sanfte Bergwelt des steirischen Ausseerlandes verbindet das Vier-Sterne-Suitenhotel Narzissen Vital Resort (www.vitalresort.at/de/vital-resort) modernen Wellnesskomfort mit der jahrhundertealten Kraft der Ausseer Sole. Hier bestimmen nicht Termine den Tagesablauf, sondern das sanfte Plätschern des Wassers, der Blick auf das Dachsteinmassiv und das Gefühl, endlich wieder Zeit für sich selbst zu haben. Schon beim Betreten der weitläufigen Wasserwelt fällt der Blick durch große Glasflächen hinaus auf die beeindruckende Alpenlandschaft. Drinnen warten wohlig warme Becken, draußen lockt das ganzjährig beheizte Sole-Außenbecken mit einem Panorama, das selbst Stammgäste immer wieder staunen lässt. Während feine Nebelschwaden über dem Wasser aufsteigen, schweift der Blick über Wiesen, Wälder und die markanten Gipfel des Salzkammerguts.

Narzissen Vital REsort liegt eingebettet in die Ausseer Bergwelt und verbindet modernes Suitenhotel, großzügige Wasserwelt und alpinen Naturgenuss. © Karl Steinegger

Eintauchen in die Kraft der Sole

Das Herzstück des Resorts ist die großzügige Bade- und Saunalandschaft. Die natürliche Ausseer Sole begleitet Gäste dabei auf Schritt und Tritt und verleiht jedem Bad eine besondere Qualität. Im 32 bis 34 Grad warmen Sole-Außenbecken (2 bis 3 % an Ausseer Sole) sorgen Sprudelliegen, Geysire und Massagedüsen für wohltuende Schwerelosigkeit, während die frische Bergluft den Kopf frei macht. Wer einmal im warmen Wasser schwebend den Blick auf das Dachsteinmassiv genossen hat, versteht schnell, warum man immer wieder hierher zurückkehren möchte. Nicht minder entspannend präsentiert sich das Relaxbecken mit angenehm temperiertem Ausseer Quellwasser. Wer aktiv bleiben möchte, findet im Multifunktionsbecken ausreichend Platz für sportliche Bahnen oder Wassergymnastik – ein gelungener Ausgleich zwischen Bewegung und Regeneration. Ein echtes Highlight ist der außergewöhnliche Salzkristall. Schon von außen beeindruckt der monolithische Baukörper mit seinem faszinierenden Farbspiel. Im Inneren eröffnet sich eine fast mystische Welt aus Solegrotte, Solesee und Soleinhalationsdampfbad. Das warme, mineralreiche Wasser trägt den Körper beinahe schwerelos, während fein vernebelte Sole die Atemwege verwöhnt und das Gefühl vermittelt, tief durchzuatmen – im wahrsten Sinne des Wortes.

Wellness mit Weitblick

Wasserwelt. Innen- und Außenbecken sowie die Ausseer Sole schaffen beste Voraussetzungen für Regeneration. © T.Kujat

Wer noch tiefer in die Welt der Entspannung eintauchen möchte, findet im Spa zahlreiche Anwendungen für Körper und Geist. Massagen, physiotherapeutische Angebote und individuelle Behandlungen ergänzen die Kraft der Sole. Besonders außergewöhnlich ist der Wellness-Stollen – ein exklusiver Rückzugsort für zwei Personen. Inmitten eines Ambientes aus Salzsteinen genießen Gäste ein Ziegenmilchbad, Meersalzpeeling oder entspannte Stunden in der Infrarotkabine. Die Ruhe, kombiniert mit dem Ausblick auf die Natur des Ausseerlandes, macht diese Auszeit zu einem besonderen Erlebnis. Auch wer während des Urlaubs aktiv bleiben möchte, kommt auf seine Kosten. Der moderne Panorama-Fitnessbereich bietet Training mit Aussicht – ein seltenes Vergnügen, wenn sich beim Laufbandtraining die Bergwelt wie ein lebendiges Gemälde vor den Fenstern ausbreitet.

Genuss ohne die Uhr

Mindestens ebenso überzeugend wie die Wasserwelt präsentiert sich die Kulinarik. Das Narzissen Restaurant setzt konsequent auf regionale Produkte, frische Zutaten und eine moderne steirisch-mediterrane Küche. Große Fensterfronten und die Panoramaterrasse machen jede Mahlzeit zu einem Naturerlebnis. Ob ein ausgedehntes Frühstück, ein leichtes Mittagessen oder ein genussvolles Dinner – stets begleitet der Blick auf die imposante Bergkulisse den Aufenthalt. Besonders angenehm ist das flexible Halbpensionskonzept. Statt fester Essenszeiten erhalten Gäste ein tägliches Guthaben, das sie individuell in den verschiedenen Gastronomiebereichen einsetzen können – für ein Mittagessen nach dem Saunagang, Kaffee und hausgemachte Patisserie am Nachmittag oder ein entspanntes Abendessen mit regionalen Spezialitäten. Genuss folgt hier keinem Stundenplan, sondern den eigenen Vorlieben.

Zimmer in verschiedenen Kategorien. © Karl Steinegger

Wohnen mit Komfort

Die 52 modernen Suiten bieten 42 bis 63 m² Wohnkomfort, hochwertige Ausstattung, Balkon oder Terrasse sowie Panoramablick. Der direkte Zugang zum Solebad und Spa macht den Aufenthalt besonders komfortabel.

Ein Naturjuwel entdecken

Nach entspannten Stunden im Solebecken lockt das Ausseerland mit seiner einzigartigen Naturlandschaft. Malerische Seen und die imposante Bergwelt bilden die perfekte Kulisse für eine 3-Seen-Schifffahrt oder eine Panoramafahrt auf den Hausberg, den Loser. Im Alpengarten Bad Aussee kann man zudem die faszinierende Vielfalt heimischer Pflanzen, von Heilkräutern über Duftpflanzen bis hin zu seltenen Orchideen entdecken.