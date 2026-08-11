Am 12. August: Hier sehen Sie die Perseiden 2026 in Wien am besten

In der Nacht vom 12. auf den 13. August erreicht der Perseidenschauer seinen Höhepunkt und dank Neumond stehen die Chancen 2026 besonders gut. Diese Plätze in Wien bieten die besten Voraussetzungen für eine Nacht voller Sternschnuppen.

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Im August verwandelt sich der Nachthimmel jedes Jahr in ein beeindruckendes Naturschauspiel: Die Perseiden ziehen über den Himmel und sorgen für zahlreiche Sternschnuppen. 2026 fällt das Maximum auf die Nacht vom 12. auf den 13. August und diesmal sind die Bedingungen besonders günstig. Die Perseiden treffen nämlich auf einen dunklen Himmel ohne störendes Mondlicht, da gleichzeitig Neumond herrscht. Das bedeutet allerdings nicht, dass jeder Platz in Wien gleich gut geeignet ist. Die größte Herausforderung ist die Lichtverschmutzung. Je weiter man sich von Straßenlaternen, beleuchteten Gebäuden und der Innenstadt entfernt, desto mehr Sternschnuppen lassen sich entdecken.

Kahlenberg & Leopoldsberg

Die Wiener Hausberge gehören zu den naheliegendsten Optionen für Sternschnuppen-Fans. Auf Kahlenberg und Leopoldsberg liegt man deutlich höher als im Stadtzentrum und hat weite Ausblicke über Wien. Besonders wichtig ist ein möglichst großer, freier Blick auf den Himmel. Wer einen Platz findet, an dem die direkte Beleuchtung der Stadt nicht ins Gesichtsfeld fällt, hat bessere Chancen, auch schwächere Meteore zu erkennen.

Cobenzl & Am Himmel

Auch rund um Cobenzl und Am Himmel gibt es große freie Flächen und weniger direkte Beleuchtung als mitten in der Stadt. Wer es sich auf einer Wiese gemütlich macht und möglichst lange in den Himmel schaut, kann hier mit etwas Glück zahlreiche Sternschnuppen entdecken. Der Vorteil solcher offenen Plätze: Sie müssen nicht ständig zwischen Häusern oder Bäumen hindurchschauen.

Sophienalpe

Noch etwas weiter draußen liegt die Sophienalpe im Wienerwald. Sie zählt zu den empfehlenswerten Wiener Beobachtungsplätzen, weil hier deutlich weniger künstliches Licht vorhanden ist als in den inneren Bezirken. Gerade für einen längeren Perseiden-Abend ist die Wiese ideal: Decke mitnehmen, hinlegen und den Blick möglichst weit über den Himmel schweifen lassen.

Steinhofgründe

Auch die Steinhofgründe im 14. Bezirk bieten eine vergleichsweise ruhige Umgebung und offene Wiesenflächen. Wer in Wien bleiben möchte, aber dem hellsten Stadtlicht entkommen will, findet hier eine gute Alternative.

Löwygrube

Im Süden Wiens bietet die Löwygrube am Laaer Berg eine weitere Möglichkeit. Der erhöhte Standort und die offenen Flächen machen den Platz zu einem beliebten Spot für Himmelsbeobachtungen. Auch hier gilt: möglichst weit weg von direkten Lichtquellen und mit möglichst freiem Blick auf den Himmel.

Wann sollten Sie nach oben schauen?

A sky full of shooting stars during the Perseid showers 2018 over Mgiebah Bay in Malta © Getty Images

Grundsätzlich sind die Perseiden in der zweiten Nachthälfte besonders interessant, weil der Meteorstrom dann aus unserer Perspektive günstiger steht. Für die Nacht vom 12. auf den 13. August lohnt es sich deshalb, länger aufzubleiben. Und Sie brauchen dafür weder Teleskop noch Fernglas: Sternschnuppen beobachtet man am besten mit bloßem Auge. Legen Sie sich auf eine Decke oder einen Liegestuhl und schauen Sie nicht nur auf einen einzigen Punkt, sondern möglichst großflächig über den Himmel.

Wichtig ist außerdem etwas Geduld: Die Augen brauchen rund 20 Minuten, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. In dieser Zeit sollten Sie möglichst nicht auf Ihr helles Smartphone schauen.