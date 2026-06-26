Sommerfrische 2.0: Die kühlsten Orte in Österreich

Die Hitzewelle hat Österreich fest im Griff. In den eigenen vier Wänden staut sich die Hitze, die Freibäder sind überfüllt und das Eis schmilzt schneller, als man schlecken kann. Es ist Zeit für einen Ausflug an Österreichs kühlste Orte. Dort warten angenehme Temperaturen und eine willkommene Abkühlung.

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Das altbewährte Konzept der "Sommerfrische" erlebt unter dem modernen Begriff "Coolcation" gerade ein riesiges Revival. Wir haben uns auf die Suche nach Abkühlung gemacht und präsentieren Ihnen die erfrischendsten Orte der Alpenrepublik. Packen Sie die Strickjacke ein, hier wird Ihnen garantiert nicht heiß.

Die Rax, Niederösterreich

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Nur eine knappe Autostunde von Wien entfernt, erhebt sich das Rax-Massiv wie eine kühle Oase über dem flimmernden Asphalt der Stadt. Mit der Rax-Seilbahn gondelt man völlig entspannt auf 1.545 Meter Seehöhe. Hier oben weht stets ein frisches Lüftchen und die Temperaturen bleiben herrlich moderat. Egal, ob bei einer Wanderung über das Plateau, einer Einkehr im Ottohaus oder einer erfrischenden Flusswanderung durch das spektakuläre Höllental im Talboden, die Rax ist ein Klassiker der Sommerfrische.

Ramsau am Dachstein, Steiermark

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Wem normale Berge noch zu warm sind, der flüchtet am besten direkt in Gletschernähe. Das malerische Hochplateau von Ramsau am Dachstein ist umgeben von dichten Wäldern und besticht durch klare, frische Bergluft. Der ultimative Frische-Kick wartet hoch oben auf dem Dachstein: Im "Eispalast" unterhalb des Gletschers kommen Sie selbst im Hochsommer garantiert ins Frösteln. Wer danach doch noch ein wenig Sonne tanken möchte, springt am besten in den idyllischen Badesee am Freizeitpark „Ramsau Beach“.

Mariazellerland, Steiermark

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Das beschauliche Mariazell ist nicht nur Österreichs wichtigster Wallfahrtsort, sondern auch ein absoluter Geheimtipp für Hitzeflüchtlinge. Im Sommer klettert das Thermometer hier durchschnittlich auf gerade einmal entspannte 19 bis 21 Grad. Die schweißtreibende 30-Grad-Marke wird in der gebirgigen Umgebung selbst bei starken Hitzewellen nur extrem selten überschritten. Und wer zwischendurch mal eine Auszeit von der Sonne braucht, findet in der kühlen Basilika spirituelle und körperliche Erfrischung zugleich.

Das Waldviertel & der Herrensee, Niederösterreich

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Das Waldviertel im hohen Norden besticht mit schattigen Nadelwäldern und kühlen Gewässern fernab des städtischen Trubels. Ein echter Insidertipp ist der Herrensee in der Gemeinde Litschau. Mit Wassertemperaturen um die 21 Grad bietet der See an heißen Sommertagen die perfekte Badetemperatur, die tatsächlich noch erfrischt, ganz im Gegensatz zu den überhitzten städtischen Badeseen.

Krimmler Wasserfälle, Salzburg

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Was gibt es Besseres gegen Hitze als einen feinen, kühlen Wassernebel auf der Haut? Die Krimmler Wasserfälle im Nationalpark Hohe Tauern sind ein spektakuläres Naturschauspiel und wirken zudem wie eine gigantische Klimaanlage. Die tosenden Wassermassen, die in die Tiefe stürzen, erzeugen einen feinen, eisigen Sprühregen, der die Umgebungstemperatur senkt. Ein Spaziergang hier entlang kühlt den Körper in Sekundenbruchteilen herunter und befreit ganz nebenbei noch die Atemwege.

Achensee, Tirol

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Tirols größter See ist ein absolutes Paradies, aber definitiv nichts für Warmduscher. Der Achensee, majestätisch eingebettet zwischen Karwendel- und Rofangebirge, erwärmt sich selbst in den heißesten Sommern selten auf mehr als erfrischende 19 bis 20 Grad. Zudem sorgt der verlässliche Thermikwind, der sonst Kitesurfer und Segler anlockt, auch an Land für eine wunderbar kühlende Brise. Ein Sprung in das kristallklare, smaragdgrüne Wasser wirkt wie ein Reset-Knopf für den hitzegeplagten Körper.

Eisriesenwelt Werfen, Salzburg

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Wenn der Ventilator endgültig kapituliert, hilft nur noch eines: ab in die Höhle. Die Eisriesenwelt in Werfen ist die größte Eishöhle der Erde und der absolute Endgegner für jede Hitzewelle. Während draußen die Sonne erbarmungslos vom Himmel brennt, herrschen im Inneren des Berges konstante null Grad und das mitten im Hochsommer. Für diese Expedition müssen Sie Badehose gegen Winterjacke, Haube und feste Schuhe tauschen. Wer durch die gewaltigen, eisgepanzerten Hallen wandert, wird die Hitze des Tals in Rekordzeit vergessen.