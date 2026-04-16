Harry und Meghan: Trotzige Abrechnung auf Australien-Tour

Prinz Harry und Meghan sorgen auf ihrer Australien-Tour für Aufsehen. Mit emotionalen Geständnissen über den Druck im Königshaus und jahrelanges Online-Mobbing geben die Sussexes tiefe Einblicke in ihr Privatleben. Vor allem Harrys Worte über seine verstorbene Mutter Diana bewegen die Fans weltweit.

Die Reise von Harry und Meghan durch Australien erreicht am dritten Tag einen emotionalen Höhepunkt. In Melbourne sprachen beide offen über ihre schwierigsten Zeiten und die Last der Öffentlichkeit.

Donnerstag gab das Paar beim InterEdge Summit sowie an einer Universität Einblicke in sein Seelenleben. Harry erklärte bei dem Event im Melbourne Park, dass er nie ein arbeitendes Mitglied der Royals sein wollte. „Es hat meine Mutter getötet“, so der Prinz über die Rolle im Königshaus. Er fühlte sich laut eigenen Angaben lange Zeit „verloren, verraten oder völlig machtlos“ und habe den Kopf jahrelang in den Sand gesteckt. Erst der Umzug in die USA habe seine Perspektive geändert, wobei er sich sicher ist, dass dies auch im Sinne von Prinzessin Diana gewesen wäre.

Harrys Abrechnung mit dem Palast

Harry und Meghan in Australien © Getty

Auch Meghan fand deutliche Worte. Vor Studenten der Swinburne University of Technology berichtete sie von den Schattenseiten des Ruhms und den Gefahren von Social Media. „Zehn Jahre lang, jeden Tag seit zehn Jahren, wurde ich schikaniert und angegriffen“, erzählte sie den Zuhörern. Sie bezeichnete sich selbst als die „meistgehänselte Person der gesamten Welt“. Trotz der massiven Angriffe im Netz betonte sie jedoch kämpferisch gegenüber den Studierenden: „Ich bin immer noch hier.“

Meghan über jahrelanges Mobbing

Harry und Meghan in Australien © Getty

Neben den großen Reden gab es auch einen kleinen Aufreger am Rande einer Zeremonie zur Ehrung der Aborigines-Kultur. Auf dem berühmten Scar Tree Walk wirkte Harry sichtlich genervt, als ein TV-Reporter den Weg von Meghan blockierte, um ein Selfie mit dem Prinzen zu ergattern. Das Paar war zu diesem Zeitpunkt unterwegs zu einem Termin, der die indigene Kultur Australiens würdigte.

Zwischenfall am Scar Tree Walk

Harry und Meghan in Australien © Getty

Trotz dieser kurzen Unterbrechung setzten die Sussexes ihr dicht gedrängtes Programm in Melbourne fort. Der Besuch zeigt einmal mehr, dass das Thema psychische Gesundheit für Harry und Meghan im Zentrum ihrer Arbeit steht, während sie gleichzeitig ihre eigene Vergangenheit im britischen Königshaus weiter aufarbeiten.