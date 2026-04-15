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Caro Braun und Godehard Giese
© Tischler

Gartenbaukino

Umjubelte Premiere von "Rose" in der Wiener City

15.04.26, 10:36
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Nach fulminantem Berlinale Auftakt & Diagonale Eröffnung feierte "Rose" von Regisseur Markus Schleinzer am Dienstag seine Premiere im Wiener Gartenbaukino. 

In den Wirren des 30-jährigen Krieges erscheint ein mysteriöser Soldat in einem abgeschiedenen protestantischen Dorf. Schweigsam, schmal, das Gesicht durch eine Narbe entstellt. Der Fremde behauptet, Erbe eines seit langem verlassenen Gutshofs zu sein, und kann ein Dokument vorlegen, das seinen Anspruch bestätigt. Zum großen Missfallen der Dorfgemeinde. Allerdings setzt der Fremde alles daran, hier sein Glück zu finden. Sein Streben nach Anerkennung und Akzeptanz werden aber durch sein Geheimnis erschwert: Unter falscher Identität, unter falschem Namen und unter Vortäuschung eines falschen Geschlechts hat der Soldat seinen Weg in das Dorf genommen. Doch um seine Ziele zu erreichen, wird er auch nicht vor der Unmöglichkeit einer arrangierten Ehe mit der Tochter eines Großbauern zurückschrecken. Denn wer so weit gekommen ist, hält bald alles für möglich. 

Michael Haneke mit Ehefrau Suanne und Markus Schleinzer

Michael Haneke mit Ehefrau Suanne und Markus Schleinzer

© Tischler

Undidaktische Geschichte

Auf diese Weise entblättert sich undidaktisch eine Geschichte, die Grundfragen wie nach der Hose als einzigem Weg zur Freiheit aufwirft und dabei Geschlechter- und Rollenbilder im konkreten Handeln über den Haufen wirft. Am Ende weicht "Rose" dann von der eingeschlagenen Stilistik ab, erinnert im beschließenden Gerichtsprozess nicht von ungefähr an Carl Theodor Dreyers "Passion der Jungfrau von Orléans" und bleibt auch hier doch vollends unpathetisch. "Rose" präsentiert sich so als subtil widerständiges Werk, das sich schnellen Einordnungen und Labels entzieht und nicht zuletzt vom Minenspiel zweier großer Schauspielerinnen lebt. 

Mavie Hörbiger

Mavie Hörbiger

© Tischler

Glanzvolle Premiere

Adele Neuhauser mit Gerti Drassl

Adele Neuhauser mit Gerti Drassl

© Tischler

Die umjubelte Premiere ließen sich unter anderem Mavie Hörbiger, Michael Haneke, Adele Neuhauser, Gerti Drassl, u.v.a. nicht entgehen.

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