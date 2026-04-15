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Alfons Haider
© Tischler

Berührend

Alfons Haider: Überraschende Liebeserklärung

15.04.26, 14:49
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Alfons Haider mit besonderer Geste für einen besonderen Menschen.

Dieses Werk kommt von Herzen: Anlässlich des bevorstehenden Muttertags sagt  Alfons Haider  seiner 2023 verstorbenen Mutter Anna mit einem Buch Danke. Es trägt den Titel: "Meine Mama, die Löwin".

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Anerkennung

Der beliebte Entertainer und Schauspieler damit allen  Müttern  des Landes jene Anerkennung, die ihnen so oft verwehrt bleibt, und kleidet für alle Kinder in Worte, was viel zu selten ausgesprochen wird. „Meine Mama, die Löwin“ ist eine emotionale Hommage an jene Frauen, deren Stärke oft im Verborgenen bleibt.

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Alfons Haider
© edition a

Offene Worte

Alfons Haider erzählt, wie er durch seine Mutter seine Berufung fand, wie sie mit seinem Coming-Out kämpfte und wie er sie in ihren letzten Jahren begleitete. „Ich wollte nicht nur eine Liebeserklärung an meine Mutter, sondern an alle Mütter schreiben.“

Das Buch erscheint bei edition a und ist ab dem 25.4. erhältlich.

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