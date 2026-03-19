Mörbisch: Musical-Hype um „Ein Käfig voller Narren“

Von 16. Juli bis 22. August heißt es in Mörbisch „Ein Käfig voller Narren“. Schon jetzt ziehen Intendant Alfons Haider und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil eine positive Bilanz.

Schon jetzt ist klar, dass ‚Ein Käfig voller Narren‘ zu den Höhepunkten des diesjährigen Festspielsommers zählen wird. Aktuell stehen wir bei rund 100 000 verkauften bzw. reservierten Tickets.“ Landeshauptmann Hans Peter Doskozil jubelt über den nächsten Mörbisch-Kracher. Von 16. Juli bis 22. August 2026 bringt Alfons Haider den ewigen Musical-Kracher „Ein Käfig voller Narren“ auf die Seebühne. Glamour, Humor und große Gefühle inklusive. Ein Star-Ensemble ja sowieso!

© Kurtpinter.com

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„Ein besonderes Stück wie ‚Ein Käfig voller Narren“ erfordert natürlich auch eine außergewöhnliche Besetzung. Deshalb bin ich mit unserem mit Bedacht gewählten Cast sehr glücklich“ freut sich Haider dabei auf Publikumslieblinge wie Mark Seibert (Georges), Drew Sarich ( Zaza), Ines Hengl-Pirker (Marie Dindon) und Anna Rosa Döller (Anne Dindon). „Die Liebe kennt bekanntlich viele Wege und im Sommer 2026 führen sie alle auf die Seebühne Mörbisch. Ich lade alle herzlich ein, mit uns emotionale und lustige Höhenflüge zu unternehmen, wenn diesen Sommer nichts so ist, wie es scheint.“

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Dafür sorgt auch das Bühnenbild von Walter Vogelweider der für „Ein Käfig voller Narren“ das mondäne Ambiente der Côte d‘ Azur samt schillerndem Nachtclub mit über 1 000 m Lauflicht auf die Seebühne zaubert.