Flugzeug stürzt in Wohngebiet ab – Rockstar tot

Beim Absturz eines Privatjets in San Diego sind sechs Menschen ums Leben gekommen – darunter Ex-Schlagzeuger Daniel Williams (39) von der Metalcore-Band The Devil Wears Prada und Musikmanager Dave Shapiro (42), der u. a. mit Sum41 zusammenarbeitete.

Kurz vor dem Unglück postete Williams noch eine Instagram-Story aus dem Cockpit der Cessna 550 und kündigte den Flug mit Shapiro an.

Die beiden Freunde Daniel Williams und Dave Shapiro posteten diese Fotos des Flugzeuges kurz vor dem Absturz bei Instagram. © Instagram/xcadaverx ×

Gegen 3:45 Uhr morgens stürzte das Flugzeug offenbar bei dichtem Nebel ab, nachdem es ersten Ermittlungen zufolge eine Oberleitung touchiert hatte. Die Maschine krachte mitten in ein Wohngebiet, traf Häuser und Fahrzeuge, die in Flammen aufgingen. Zeugen berichteten von Explosionen, mehrere Anwohner wurden verletzt.

Ex-Schlagzeuger Daniel Williams (39) von der Band "The Devil Wears Prada" © Getty Images ×

Der ehemalige Sum41-Manager Dave Shapiro (42) © Instagram/klbmllc

Einsatzkräfte der Feuerwehr durchsuchten brennende Häuser unter schwierigen Sichtbedingungen. Laut Feuerwehr sei die Absturzstelle durch auslaufendes Kerosin besonders gefährlich gewesen. Alle sechs Insassen waren sofort tot.

Große Bestürzung in der Musikszene

Die Nachricht löste große Bestürzung in der Musikszene aus. Fans, Freunde und ehemalige Weggefährten verabschiedeten sich emotional in sozialen Netzwerken. Die Band "The Devil Wears Prada" schrieb: "Wir verdanken dir alles. Wir lieben dich für immer." Shapiro galt als erfahrener Pilot – die genaue Ursache des Absturzes wird noch untersucht.