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Das erste Probe-Video: Hier rockt Cosmo seinen ESC-Hit
© Eurovision.com

"Tanzschein"

Das erste Probe-Video: Hier rockt Cosmo seinen ESC-Hit

09.05.26, 21:24
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Wien ist schon im ESC-Fieber! Unser Song-Contest-Held Cosmo hat am Donnerstag zum ersten Mal die Bühne in der Wiener Stadthalle gerockt. Hier gibt's jetzt das Video! 

"Tanzschein" knallte durch die Lautsprecher am Vogelweidplatz - Cosmo hat bei seiner Probe ordentlich eingeheizt, jetzt gibt's das offizielle Eurovision-Video:


"Es wird tierisch! Man sagt ja: Die Sau rauslassen, aber ich werde den Gorilla in mir rauslassen!", sagte unser ESC-Held.

Das erste Probe-Video: Hier rockt Cosmo seinen ESC-Hit
© Eurovision.com

Das erste Probe-Video: Hier rockt Cosmo seinen ESC-Hit
© Eurovision.com

"Nach drei Monaten intensiver Arbeit mit verschiedenen Konzepten und vielen Änderungen diese Inszenierung jetzt auf die Bühne zu bringen, ist wirklich ein großartiger Moment für uns als Team. Weil wir jetzt sehen: ‚Wow, das haben wir geschaffen.‘ Ich freue mich darauf, das nächste Woche Europa und der ganzen Welt zu zeigen", so Cosmo.

Nach seinem Auftritt außer Konkurrenz im 2.Semifinale (14. Mai) geht Cosmo dann mit dem "Tanzschein" am 16. Mai mit der Startnummer 25 ins Song-Contest-Rennen.

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