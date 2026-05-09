Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Eurovision Song Contest Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik
1. Song-Contest-Event: Der ESC legte mit Abendempfang los
© oe24 / Zeidler

Stars bei Minister

1. Song-Contest-Event: Der ESC legte mit Abendempfang los

09.05.26, 19:34
Teilen

Die Proben sind vorbei! Jetzt geht der Song Contest endlich los. Schon vor der offiziellen Eröffnung tanzten am Samstag viele Teilnehmer beim Abendempfang von Bundesminister Norbert Totschnig an. 

Offiziell wird der 70. Song Contest, bei dem am 16. Mai unser Cosmó den Titel verteidigen will, am Sonntag (10. Mai) um 17 Uhr am Wiener Rathausplatz mit der Flaggenparade der 35 Teilnehmerländer am Turquoise Carpet eröffnet. Doch schon Samstag gab’s das erste große ESC-Event!

Beim Abendempfang „The Sound of Europe. The Taste of Austria“ unter der Patronanz von Bundesminister Norbert Totschnig und ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher tanzten neben heimischen VIPs wie Elisabeth Gürtler, Eva Pölzl, Zoe oder Magnus Brunner auch Veronica Fusaro (Schweiz) oder Lavina (Serbien), Alicja (Polen) im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft an.

1. Song-Contest-Event: Der ESC legte mit Abendempfang los
© oe24 / Zeidler

1. Song-Contest-Event: Der ESC legte mit Abendempfang los
© oe24 / Zeidler

Dazu stärkten sich u.a. auch Satoshi (Moldau) und die portugiesische Band Bandidos do Cante mit ausgewählten Spezialitäten der heimischen Landwirtschaft für die großen ESC-Aufgaben. Ab Montag steigt ja für viele schon die 1. Jurywertung an. Am Dienstag gibt’s dann die erste von drei großen TV-Entscheidungen.

Cosmó, der noch am späten Nachmittag in der Stadthalle noch seine Proben-Runde mit der tierischen Show zu „Tanzschein“ zündete, ließ den Empfang aus. Ebenso die finnischen Top-Favoriten Linda Lampenius & Pete Parkkonen, „Superstar“ Boy George und der Israeli Noam Bettam, der ja in Wien aus Sicherheitsbedenken hermetisch abgeriegelt wird.

Witzig: Die Deutsche Sarah Engels versuchte sich schon vorab bei der Hofzuckerbäckerei Gerstner im Apfelstrudelmachen und baute dabei mit Teig gleich ihre Song-Contest-Bühne nach. „Ich bin jetzt offizielle Strudelkönigin. Wer braucht schon den ESC!“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen