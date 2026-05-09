1. Song-Contest-Event: Der ESC legte mit Abendempfang los

Die Proben sind vorbei! Jetzt geht der Song Contest endlich los. Schon vor der offiziellen Eröffnung tanzten am Samstag viele Teilnehmer beim Abendempfang von Bundesminister Norbert Totschnig an.

Offiziell wird der 70. Song Contest, bei dem am 16. Mai unser Cosmó den Titel verteidigen will, am Sonntag (10. Mai) um 17 Uhr am Wiener Rathausplatz mit der Flaggenparade der 35 Teilnehmerländer am Turquoise Carpet eröffnet. Doch schon Samstag gab’s das erste große ESC-Event!

Beim Abendempfang „The Sound of Europe. The Taste of Austria“ unter der Patronanz von Bundesminister Norbert Totschnig und ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher tanzten neben heimischen VIPs wie Elisabeth Gürtler, Eva Pölzl, Zoe oder Magnus Brunner auch Veronica Fusaro (Schweiz) oder Lavina (Serbien), Alicja (Polen) im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft an.

© oe24 / Zeidler

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Dazu stärkten sich u.a. auch Satoshi (Moldau) und die portugiesische Band Bandidos do Cante mit ausgewählten Spezialitäten der heimischen Landwirtschaft für die großen ESC-Aufgaben. Ab Montag steigt ja für viele schon die 1. Jurywertung an. Am Dienstag gibt’s dann die erste von drei großen TV-Entscheidungen.

Cosmó, der noch am späten Nachmittag in der Stadthalle noch seine Proben-Runde mit der tierischen Show zu „Tanzschein“ zündete, ließ den Empfang aus. Ebenso die finnischen Top-Favoriten Linda Lampenius & Pete Parkkonen, „Superstar“ Boy George und der Israeli Noam Bettam, der ja in Wien aus Sicherheitsbedenken hermetisch abgeriegelt wird.

Witzig: Die Deutsche Sarah Engels versuchte sich schon vorab bei der Hofzuckerbäckerei Gerstner im Apfelstrudelmachen und baute dabei mit Teig gleich ihre Song-Contest-Bühne nach. „Ich bin jetzt offizielle Strudelkönigin. Wer braucht schon den ESC!“