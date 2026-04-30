Tragischer Tod mit 57: So starb "Melrose Place"-Star Patrick Muldoon wirklich

Der plötzliche Tod von Hollywood-Star Patrick Muldoon erschütterte Fans. Nun bringen neue Dokumente der Gerichtsmedizin Licht ins Dunkel und klären die genaue Todesursache des Schauspielers. Während Hollywood trauert, nehmen Ex-Freundin Denise Richards und Kinder Abschied von Patrick Muldoon.

Der „Melrose Place“-Darsteller Patrick Muldoon verstarb völlig unerwartet im Alter von 57 Jahren. Nun steht fest, dass ein Herzinfarkt die Hauptursache für seinen Tod war. Zudem litt der Schauspieler an einer Lungenembolie sowie einer erblich bedingten Gerinnungsstörung als Grunderkrankung, wie aus den neuesten Berichten der Gerichtsmedizin hervorgeht.

Patrick Muldoon,Kristin Davis, Marcia Cross, Jack Wagner und Heather Locklear © Getty

Tragödie im eigenen Heim

Sein Ableben geschah unter dramatischen Umständen. Seine Schwester Shana berichtete, dass Patrick lediglich duschen wollte, als seine Partnerin ihn leblos am Boden fand. Trotz sofortiger Hilfe und einem Notruf kam jede Unterstützung zu spät. Bereits am Dienstag wurde der beliebte Darsteller eingeäschert.

Hollywood nimmt emotional Abschied

Sein Tod löste nur bei Fans und Weggefährten große Bestürzung aus. Denise Richards (55), mit der Patrick eine langjährige Verbindung pflegte, zeigt sich tief getroffen. Ein Insider verriet, dass sein Tod die Schauspielerin „wie ein Schlag“ getroffen habe, da die beiden stets ein respektvolles Verhältnis hatten.

Patrick Muldoon mit Denise Richards © Getty

Bewegende Worte der Kinder

Auch Denise Richards' Töchter Lola Rose und Sami Sheen teilten ihre Trauer im Netz. „Ich dachte, du wärst derjenige, der für immer in unserem Leben sein sollte“, schrieb die 20-jährige Lola auf Instagram. Ihre Schwester Sami erinnerte an Patricks bescheidene Art und seinen Status als „Rockstar“, der sich nie darum scherte, was andere über ihn dachten.

Die Filmwelt verliert mit ihm einen schlagfertigen und bescheidenen Kollegen, der eine große Lücke hinterlässt.