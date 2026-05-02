Arena evakuiert: Bomben-Alarm bei Show von Star-Comedian

Schock für Comedy-Fans in Birmingham: Ein Auftritt von Peter Kay wurde am Freitag unterbrochen. Wegen einer verdächtigen Tasche musste die Utilita Arena komplett geräumt werden.

Eigentlich hätte es ein Abend voller Lachen im Rahmen der „Better Late Than Never“-Tour werden sollen. Doch nur 45 Minuten nach Beginn der Show in der Utilita Arena in Birmingham folgte der plötzliche Abbruch. Sicherheitskräfte holten den Comedian Peter Kay direkt von der Bühne, während die Zuschauer aufgefordert wurden, das Gebäude umgehend zu verlassen.

Polizei nimmt Verdächtigen fest

Die Polizei von Birmingham bestätigte den Vorfall in einem offiziellen Statement. Demnach wurde in der Arena eine potenziell verdächtige Tasche entdeckt. Im Zuge der Ermittlungen wurde ein 19-jähriger Mann festgenommen, der sich aktuell in Gewahrsam befindet. Als Vorsichtsmaßnahme wurde das gesamte Gelände von Einsatzkräften durchsucht. Vor der Halle postierten sich zahlreiche Polizeifahrzeuge, während die Menge im Freien ausharren musste.

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Angst und Tränen bei Fans

Die Evakuierung sorgte bei den Besuchern für Unruhe. Die 34-jährige Emily Wilson, die gemeinsam mit ihrer 69-jährigen Mutter Rayner Wilson vor Ort war, berichtete bei der Daily Mail von dramatischen Szenen. Laut Wilson habe die Situation zu „Angst, Panik und Tränen“ geführt, als die Menschen ins Freie geleitet wurden.

Weitere Ermittlungen laufen

Während die Durchsuchungen des Geländes andauerten, versprach die Polizei, weitere Updates zu liefern, sobald neue Informationen vorliegen. Ob und wann die Tournee fortgesetzt wird, blieb unmittelbar nach dem Vorfall noch unklar.