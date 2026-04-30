Trump spricht über Karriere als Astronaut

US-Präsident Donald Trump sorgt mit einer ungewöhnlichen Aussage für Aufsehen. Bei einem Treffen mit Raumfahrern im Weißen Haus brachte er sich selbst ins Spiel und spielte mit dem Gedanken, ins All zu fliegen.

Anlass war der Empfang der Crew der Artemis-2-Mission im Oval Office. Dort lobte Trump die Astronauten für ihren Einsatz, konnte sich aber auch einen Seitenhieb auf sich selbst nicht verkneifen.

„Ich bin physisch sehr gut“

Um Astronaut zu werden, brauche man vor allem Intelligenz und körperliche Fitness, erklärte Trump. Beides sehe er bei sich gegeben. „Ich hätte also kein Problem gehabt“, meinte er und betonte gleichzeitig, körperlich in sehr guter Verfassung zu sein.

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Frage an die NASA

Doch damit nicht genug: Trump wandte sich direkt an NASA-Chef Jared Isaacman und fragte, ob es überhaupt möglich sei, dass ein Präsident an einer Raumfahrtmission teilnimmt. Seine scherzhafte Antwort folgte prompt: „Wir arbeiten dran.“ Gleichzeitig relativierte er seine Aussagen wieder etwas und gab zu, dass er selbst eine solche Mission wohl nicht antreten würde. Die Astronauten bezeichnete er als „sehr mutig“.

Rückkehr zum Mond

Mit ihrer Reise haben vier Astronauten Raumfahrtgeschichte geschrieben. Victor Glover, Christina Koch, Reid Wiseman und der Kanadier Jeremy Hansen waren die ersten Menschen seit über fünf Jahrzehnten, die sich wieder in die Nähe des Mondes wagten. Während ihrer Mission umrundeten sie den Mond und erreichten dabei eine größere Distanz zur Erde als jede bemannte Crew zuvor. Insgesamt legte das Team rund 2,3 Millionen Kilometer zurück.

NASA-Pilot Victor Glover, Missionsspezialist Jeremy Hansen von der Canadian Space Agency, NASA-Kommandant Reid Wiseman und NASA-Missionsspezialistin Christina Koch verlassen das "Neil A. Armstrong Operations and Checkout Building" und begeben sich im Rahmen der Startvorbereitungen für Artemis II zum Startplatz 39B in Titusville, Florida, USA, am 01. April 2026. Die "Artemis 2"-Mission ist ein bemannter Vorbeiflug am Mond – die erste bemannte Mission jenseits der niedrigen Erdumlaufbahn seit 1972. © EPA

Astronauten im Hintergrund

Im Anschluss sprach Trump noch rund eine halbe Stunde mit Journalisten über weitere Themen. Die anwesenden Astronauten traten dabei eher in den Hintergrund und kamen kaum selbst zu Wort. Insgesamt stand bei dem Termin neben der Raumfahrt auch Trumps eigene Perspektive im Mittelpunkt.