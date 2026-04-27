Fußgänger (96) tödlich von Straßenbahn erfasst

Der 96-Jährige wollte vor dem Tor 1 des Zentralfriedhofs die Schienen überqueren, als es zu dem Unfall kam.
Wien. Ein 96-jähriger Fußgänger ist am Sonntag in Wien-Simmering vor dem Tor 1 des Zentralfriedhofs von einer Straßenbahn erfasst worden und gestorben. Der Senior hatte kurz nach 17.00 Uhr die Schienen überqueren wollen, bestätigte Andreas Huber, Sprecher der Berufsrettung Wien, am Montagvormittag Medienberichte.
Für den Verletzten kam jede Hilfe zu spät. Es sei noch versucht worden, den leblosen Mann zu reanimieren, erläuterte Huber. Dies war jedoch erfolglos.