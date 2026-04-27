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Auto beschlagnahmt

212 km/h! Polizei stoppt Autobahn-Rowdy

27.04.26, 09:34
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Mit 212 statt der erlaubten 130 km/h ist ein Pkw-Lenker am Samstag über die Westautobahn (A1) bei St. Georgen am Ybbsfelde (Bezirk Amstetten) Richtung Linz gerast.

Der 34-Jährige wurde rund 35 Minuten später laut Aussendung im Zuge von koordinierten Maßnahmen von Beamten der Landesverkehrsabteilung Oberösterreich auf der Welser Autobahn (A25) bei Pucking (Bezirk Linz-Land) angehalten. Der Pole ist seinen Führerschein vorläufig los, das Auto wurde vorläufig beschlagnahmt.

Von dem Lenker wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben. Außerdem wird er der Bezirkshauptmannschaft angezeigt - ebenso wie eine Pkw-Lenkerin, die am Freitag auf der Weinviertler Schnellstraße (S3) bei Sierndorf (Bezirk Korneuburg) mit Tempo 169 in einer 100er-Zone gemessen wurde. Der 25-Jährigen aus Wien-Floridsdorf wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt, teilte die Polizei am Montag in einer Aussendung mit.

E-Scooter bei Kontrollen im Bezirk Neunkirchen mit 83 km/h gemessen

Ebenfalls angezeigt wurden mehrere Lenker von Motorfahrrädern und E-Tretrollern im Rahmen von Schwerpunktkontrollen vergangenen Freitag in Ternitz (Bezirk Neunkirchen). Bei zwei E-Scootern wurde mittels Rolltester Tempo 83 bzw. 51 anstatt der erlaubten 25 km/h gemessen. 13 Anzeigen erfolgten nach dem Kraftfahrgesetz und der Straßenverkehrsordnung, bei vier Motorfahrrädern wurden die Kennzeichen abgenommen. Dazu kamen vier Vorführungen zur besonderen Überprüfung gemäß § 56 Kraftfahrgesetz, bilanzierte die niederösterreichische Polizei am Montag in einer Aussendung.

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