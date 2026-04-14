Bauarbeiter entdecken 1,5 Kilo Methamphetamin

Bauarbeiter haben in Wien-Landstraße am Montagnachmittag in einem Keller eine Plastiktasche mit rund 1,5 Kilogramm Methamphetamin gefunden.

Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger waren die Arbeiter mit der Renovierung des Kellers im Bereich Rennweg beschäftigt, als sie die Tasche entdeckten und dies der Polizei meldeten. Ermittler der Außenstelle Zentrum-Ost des Landeskriminalamtes fanden darin die 1,5 Kilogramm Methamphetamin mit hohem Reinheitsgehalt.

Der Straßenverkaufswert der Drogen liegt Haßlinger zufolge bei zumindest 150.000 Euro. Wem die Drogen gehörten, die alles andere als gut versteckt waren, blieb Gegenstand von Ermittlungen. Haßlinger zufolge dürfte das Suchtgift zumindest nicht im unmittelbaren Umfeld des Fundortes hergestellt worden sein.