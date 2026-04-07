Hochkar mit 2.bestem Erfolg in 15 Jahren

Am Ostermontag hat mit dem Hochkar das letzte niederösterreichische Skigebiet die heurige Wintersaison beendet.

Die neue Geschäftsführerin der Hochkar & Ötscher Tourismus GmbH, Veronika Nutz, ist mit der Bilanz mehr als zufrieden: "Am Hochkar hatten wir wie im letzten Winter über weite Strecken mit dem fehlenden Naturschnee zu kämpfen, kaum zu glauben bei den in der Osterwoche gefallenen Mengen."

Hochkar mit dem zweitbesten Ergebnis der letzten 15 Jahre

© Philipp Koske

Mit dem guten Schneemanagement des Pistenteams und etwas Wetterglück im Dezember konnte sich das Hochkar den Gästen dennoch durchgehend an 123 Betriebstagen auf allen beschneiten Pisten in hervorragendem Zustand präsentieren.

Bleibender Erfolg

© Philipp Koske

Nutz stolz: "Mit mehr als 191.000 Besuchen schließen wir damit an den guten Vorwinter an.“