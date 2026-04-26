Raser warf vor Polizeikontrolle Drogen aus Autofenster

Mit 99 km/h in 50 km/h Zone in Bad Ischl unterwegs - 182 Gramm Cannabis gefunden

Bad Ischl. Ein 20-jähriger Autolenker ist Samstagabend in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) unter Cannabiseinfluss mit 99 km/h in einer 50 km/h Zone in Richtung Bad Goisern unterwegs gewesen. Eine Polizeistreife nahm die Verfolgung auf und forderte den 20-Jährigen zum Anhalten auf. Noch bevor der Pkw zum Stillstand kam, sahen die Beamten eine größere silberfarbene Verpackung aus dem Beifahrerfenster fliegen. Der Geruch im Auto verriet der Polizei jedoch den Drogenkonsum.

Das weggeworfene Paket war schnell im Straßengraben gefunden. Es handelte sich um 182 Gramm, in Alufolie eingepacktes, Cannabis. Eine klinische Untersuchung bestätigte schließlich die Fahruntauglichkeit des 20-Jährigen. Der Lenker und sein 27-jähriger Beifahrer wurden angezeigt.