Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere Dating Trends 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
raser
© Getty

Cannabis gefunden

Raser warf vor Polizeikontrolle Drogen aus Autofenster

26.04.26, 10:09
Teilen

Mit 99 km/h in 50 km/h Zone in Bad Ischl unterwegs - 182 Gramm Cannabis gefunden 

Bad Ischl. Ein 20-jähriger Autolenker ist Samstagabend in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) unter Cannabiseinfluss mit 99 km/h in einer 50 km/h Zone in Richtung Bad Goisern unterwegs gewesen. Eine Polizeistreife nahm die Verfolgung auf und forderte den 20-Jährigen zum Anhalten auf. Noch bevor der Pkw zum Stillstand kam, sahen die Beamten eine größere silberfarbene Verpackung aus dem Beifahrerfenster fliegen. Der Geruch im Auto verriet der Polizei jedoch den Drogenkonsum.

Das weggeworfene Paket war schnell im Straßengraben gefunden. Es handelte sich um 182 Gramm, in Alufolie eingepacktes, Cannabis. Eine klinische Untersuchung bestätigte schließlich die Fahruntauglichkeit des 20-Jährigen. Der Lenker und sein 27-jähriger Beifahrer wurden angezeigt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen