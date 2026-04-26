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ÖAMTC warnt vor Stau-Chaos in Wien

Baustellen-Alarm

ÖAMTC warnt vor Stau-Chaos in Wien

26.04.26, 10:50
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Autofahrer in Wien brauchen jetzt starke Nerven: Wegen neuer Baustellen im 9., 18. und 19. Bezirk warnt der ÖAMTC vor massiven Staus auf dem Gürtel und wichtigen Ausweichrouten.

Wien. Baustellen in Währing rund um den Aumannplatz ab 28. April sowie ab 30. April auf dem Inneren Währinger Gürtel vor der Nußdorfer Straße werden nach Einschätzung der ÖAMTC-Experten zu teils erheblichen Zeitverlusten führen.

Gleisarbeiten im Bereich des Aumannplatzes

Wegen Gleisarbeiten werden die Währinger Straße und die Gentzgasse im Bereich des Aumannplatzes ab Dienstag bis Ende Juni/Anfang Juli gesperrt. Laut ÖAMTC-Experten Marc Römer werden Staus auf den Umleitungsstrecken über Nebenstraßen vor allem in den Stoßzeiten unvermeidlich sein.

Weitere Einschränkungen

Ab Donnerstag stehen zudem auf dem Inneren Währinger Gürtel nachts und an Wochenenden weniger Fahrstreifen zur Verfügung. Weitere Einschränkungen folgen am 8. Mai auf der Gürtelverbindungsfahrbahn Döblinger Hauptstraße - Nußdorfer Straße Richtung stadteinwärts.

"Da die Döblinger Hauptstraße auch für baustellengeplagte Währinger eine Ausweichmöglichkeit darstellt, werden die Zeitverluste deutlich sein", befürchtet Römer.

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